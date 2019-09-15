Как себя мотивировать чего-то достичь?

Сегодня мы расскажем вам о 5 способах, как мотивировать себя для достижения цели.

№1. Если вы приняли решение что-то сделать, то начинайте этому учиться, читайте специальную литературу. Например, хотите похудеть - это сложно будет сделать без реомендаций диетологов. Мечтаете сменить квартиру - узнайте советы риелторов. Без теории вам трудно будет это сделать, а начав изучать вопрос, у вас будет стимул довести дело до конца.



№2. Повесьте картинку с желаемым перед глазами. Решили сменить автомобиль? Распечатайте его изображение и повесьте на рабочем столе. Каждый раз, натыкаясь на него взглядом, вы будете хотеть авто больше и активнее стремиться заполучить. Ежедневно фото будет вдохновлять вас.



№3. Ведите дневник, прописывайте план достижения своей цели и отмечайте результаты. Ставьте перед собой задачи на определенный период времени. Это и будет уже шагами на пути к исполнению желаемого.



№4. Хвалите и поощряйте себя. Выполнили в поставленный срок задачу? Купите себе новую вещь, сходите на новый фильм в кино. Не получилось — лишите себя сладкого или увеличьте нагрузку в спортзале. Это заставит вас идти до конца.



№5. Расскажите как можно большему количеству людей о ваших планах. Вам будет уже стыдно отступать. Психологами доказано, что если человек публично выскажет свое намерение, и о нем будут знать другие, то он будет больше обычного стремиться к выполнению обещания, чтобы не упасть в грязь лицом. Мотивация в этом случае возрастает в разы.