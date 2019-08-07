Как сэкономить на школьных покупках: советы динчан

В Интернете в ходу сейчас такая шутка: «Каждый раз в августе, когда на прилавках появляются горы канцтоваров, в сердце начинает отдавать дезориентирующей тревогой и удушающей тоской. Скоро в школу».

На носу начало учебного года, а значит, родительские кошельки готовятся к серьезным тратам.

Особенно затратно собрать в школу первоклассника. Туфли, форма, блузки, гольфы-носки-колготки, спортивный костюм с кроссовками, канцелярские принадлежности, ранец и много разных мелочей редко когда обходятся в сумму менее 20 тысяч.

Не намного дешевле и одеть-обуть ученика средней школы. Подростки хотят выглядеть модно.

В социальных сетях мы обратились к нашим читателям с просьбой поделиться их способами экономно собрать ребенка в школу. Вот какие сообщения мы получили:

– Стараемся искать форму со скидками. В этом году порадовал ценами популярный сетевой магазин детских товаров. Качество одежды нормальное, на год хватит. Канцелярию в крупном сетевом магазине всегда беру, выходит на полторы тысячи. В среднем на одного ребенка 12 тысяч выходит.

– Канцелярию покупаю по чуть-чуть по акциям в течение всего лета. Так незаметно для кошелька получается. Также ищу магазины, где предоставляют скидки на одежду и обувь.

– Детей надо приучать к бережливости. Мой ребенок окончил 9 классов, так мы за это время купили два пенала (с одним проходил 4 года, повзрослел – купили новый), каждые три года – рюкзак, стандартная школьная форма (рубашка белая – 300 рублей, брюки темные – 800) – вот и экономия. Ребенок ходит получать знания, а не на показ мод.

– Покупаю все необходимое в течение года, поэтому в предшкольном ажиотаже не участвую.

– У меня трое школьников. Только рюкзаки стоят 8 тысяч, очень дорого выходит одежда. Экономить на школе не получается.

– В семье два школьника и дочь в детский сад идет. Сегодня только канцелярии на 3 тысячи накупили. И это только начало. Экономить можно, если покупать в крупных сетевых магазинах. Но это только канцелярские принадлежности. Одежду и обувь неплохого качества можно найти и в Динской.

– Начинаю покупки с июля. Форму оставляю на август. Бантики делаю сама.

– Не считала траты, покупаю все без фанатизма, но все равно получается много.

– У меня выходит собрать ребенка в 15 тысяч.

– Ребенок пойдет в 6-й класс. Форма и спортивная одежда – 6 тысяч, канцелярия – 600 рублей.

– Рюкзаки, канцелярию и все, что можно отложить, покупаю после первого сентября. Скидки максимальные и ажиотажа нет.

В среднем, по подсчетам наших читателей, собрать в школу ребенка стоит 10-15 тысяч рублей.