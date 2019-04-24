Как сильно утопают в мусоре кладбища Динского района?

Уже традиционно «РВС» перед Радоницей проводит объезд кладбищ, чтобы узнать, насколько они готовы к поминальному дню.

В этом году мы посетили станицы Динскую, Пластуновскую и поселок Агроном.

Динская

К динскому кладбищу сотрудники «РВС» подъехали со стороны райцентра. Здесь было все аккуратно убрано, возле дороги стоял контейнер для сбора мусора, который был практически заполнен. Но стихийных свалок в этой части кладбища не наблюдалось. Пройдя внутрь, мы заметили, что заброшенные могилы иногда встречаются, но куч мусора на них не было.

На следующий день в редакцию обратились читатели, которые прислали фотографии другой части кладбища со следующим текстом:

«Пришли на кладбище убрать на могиле. Как всегда, там грязь. Везде стоят контейнеры, но люди прут мусор к обочине дороги», – негодуют местные жители.

Журналист «РВС» связался с и. о. директора МУП «Динское» и и. о. смотрителя кладбища Николаем Чебуровым, чтобы узнать, как часто вывозится мусор и сколько всего контейнеров на территории.





«Рано утром мусор вывозится обязательно. И в течение дня – по мере необходимости. Я сам практически ежедневно на кладбище и вижу, как люди, которые убрали могилу своего родственника, могут тут же выбросить весь мусор на соседнюю заброшенную. Подхожу, делаю замечание. В ответ пристыженно опускают глаза. Но за всеми же невозможно уследить.

Сейчас люди массово убирают, выбрасывают мусор. Техника просто не поспевает. Да и не везде она может проехать – там сотрудникам приходятся все выносить руками. На кладбище 4 человека отвечают за поддержание благоустройства – они работают не покладая рук.

На кладбище 13 лодочек, которые ежедневно очищаются. Сейчас, конечно, пик уборки – все хотят навести порядок перед Радоницей. Но нужно ведь уважать друг друга.

Я очень прошу людей, которые приходят убирать могилы своих родственников, соблюдать чистоту и порядок на кладбище, выносить мусор в специальные контейнеры, не выбрасывать его на дорогу и в другие не предусмотренные для этого места», – рассказал о ситуации Николай Чебуров.

Пластуновская

Следующим в нашем маршруте стало кладбище станицы Пластуновской. В день, когда мы его посещали, там как раз проводилась уборка территории сотрудниками Пластуновского ЖКХ. Возле забора, который находится у дороги, где еще не успели убрать, виднелись кучи мусора. Хотя на окраинах кладбища находятся специальные оборудованные площадки для сбора мусора.

Как отметили сотрудники ЖКХ в разговоре с журналистом, на этом кладбище заброшенных могил нет – за всеми ухаживают.

Как и на других, здесь сейчас пик уборки – родственники массово съезжаются, чтобы привести в порядок захоронения перед праздником.

Агроном

Последним пунктом в нашем маршруте стало центральное кладбище поселка Агроном. При входе очень чисто, у границы с жилыми домами цветут тюльпаны. Само кладбище тоже очень ухоженное.

Когда идешь по нему, слышно пение птиц, ближе к центру оно сменяется медленной меланхоличной музыкой, которую включил кто-то из посетителей. Но вся картина спокойствия и умиротворения портится, когда проходишь за кладбище, где в кучах лежит ритуальная символика вперемешку с сорванной травой.

Такая ситуация наблюдается по всей территории за ограждением кладбища со стороны железной дороги. Видно, что мусор вывозился уже не раз, но его приносят снова и снова. Возможно, так совпало, но, к сожалению, мы не обнаружили там ни одного контейнера.





В целом же ситуация из года в год остается подобной: для коммунальщиков период перед Радоницей всегда самый тяжелый – люди в большом количестве приходят убирать, многие не считают нужным выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места, на других же кладбищах таких мест просто нет.