Как спастись при пожаре в общественном месте. Подробный план действий

Пожар в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» стал мощным толчком к тому, чтобы задуматься над тем, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях в местах массового скопления людей.

Редакция «РВС» связалась со старшим дознавателем отдела по надзорной деятельности Романом Левтером, который рассказал о том, что сейчас готовится свод информации по правилам нахождения в торговых комплексах, нормам их обустройства. Данный материал будет готов к концу недели и мы сразу же разместим его на нашем сайте. Кроме того, как стало известно «РВС», распоряжений о массовых проверках торговых и развлекательных площадок в Динском районе пока не поступало, но контролирующие инстанции уже готовятся к этим мероприятиям. Позже в пабликах губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева все же появилась информация, что все торгово-развлекательные центры Кубани ждет тотальная проверка. "И во всех до конца недели надо провести учения. Главы муниципалитетов предупреждены. Если выявят нарушения безопасности, от ответственности не уйдет никто. У халатности слишком высокая цена", - заявил глава региона.

Напоминаем, недавно «РВС» писала о выводах прокуратуры Динского района по поводу безопасности условий для пребывания детей в образовательных организациях: школах, детских садах и учреждении среднего профессионального образования. Выяснилось, что в 8 организациях установлены факты нарушения требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. Проблемы есть в учреждениях станицы Динской, Васюринской, поселка Украинского.

Все мы в школе изучали основы безопасности жизнедеятельности, а вот что осталось в нашей памяти до сих пор? Так как все-таки правильно вести себя при пожаре?

Фото:alushta24.org

Будьте готовы заранее