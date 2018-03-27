Как спастись при пожаре в общественном месте. Подробный план действий

Как спастись при пожаре в общественном месте. Подробный план действий
Всегда помните о правилах поведения при пожаре Фото: inr.media

Как спастись при пожаре в общественном месте. Подробный план действий

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Пожар в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» стал мощным толчком к тому, чтобы задуматься над тем, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях в местах массового скопления людей.

Редакция «РВС» связалась со старшим дознавателем отдела по надзорной деятельности Романом Левтером, который рассказал о том, что сейчас готовится свод информации по правилам нахождения в торговых комплексах, нормам их обустройства. Данный материал будет готов к концу недели и мы сразу же разместим его на нашем сайте. Кроме того, как стало известно «РВС», распоряжений о массовых проверках торговых и развлекательных площадок в Динском районе пока не поступало, но контролирующие инстанции уже готовятся к этим мероприятиям. Позже в пабликах губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева все же появилась информация, что все торгово-развлекательные центры Кубани ждет тотальная проверка. "И во всех до конца недели надо провести учения. Главы муниципалитетов предупреждены. Если выявят нарушения безопасности, от ответственности не уйдет никто. У халатности слишком высокая цена", - заявил глава региона.

Напоминаем, недавно «РВС» писала о выводах прокуратуры Динского района по поводу безопасности условий для пребывания детей в образовательных организациях: школах, детских садах и учреждении среднего профессионального образования. Выяснилось, что в 8 организациях установлены факты нарушения требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. Проблемы есть в учреждениях станицы Динской, Васюринской, поселка Украинского.

Все мы в школе изучали основы безопасности жизнедеятельности, а вот что осталось в нашей памяти до сих пор? Так как все-таки правильно вести себя при пожаре?

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Фото:alushta24.org

Будьте готовы заранее

  • Прежде всего важно помнить, что от такой ситуации никто и никогда не застрахован. Стоит заранее прочесть о психологии человека в стрессовой ситуации, ведь правильный настрой – основа спокойного и правильного поведения при ЧС.

  • Когда вы впервые оказываетесь в здании, сразу постарайтесь запомнить месторасположение основного и запасного выходов. Последний обозначается зеленым плафоном с графическим изображением человека. 

  • Также обратите внимание на месторасположение кнопок пожарной тревоги и планов эвакуации. Обычно их нетрудно заметить.

  • Когда вы приходите в ТРЦ с ребенком, старайтесь всегда держать его за руку. Как минимум, не выпускайте из поля зрения.

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Фото: kontrakty.ua

Не паникуйте

Конечно, это не так просто, как звучит, но есть несколько приемов, которые помогут совладать с эмоциями.

  • Старайтесь глубоко дышать. Несколько контролируемых глубоких вдохов-выдохов, на которые вы потратите всего пару секунд, позволят прийти в себя психике. Постарайтесь сосредоточиться хотя бы на миг.

  • Не бегите, даже если сильно хочется. Усилием воли заставьте себя остановиться.

  • Сосредоточьтесь на главном: найдите глазами близких, с которыми вы пришли; наберите с мобильного службу спасения; вспомните, где находится выход.

  • Если рядом начал паниковать ваш ребенок или близкий человек, обратитесь к нему, словами постарайтесь успокоить. Отвлечение позволяет сосредоточиться и переключиться самому. В случае, если паника началась у другого человека, у вас есть три варианта, которыми следует пользоваться в зависимости от ситуации.

  1. Постарайтесь здраво оценить, есть ли время и возможность привести паникующего в чувство. Если нет – старайтесь держаться подальше.

  2. Гиперактивно паникующего человека (бегущего, кричащего) лучше всего остановить до того, как он посеет массовые волнения. При возможности попросите других вам помочь.

  3. Если у человека паника апатичная (заторможенная реакция, неестественно вялый вид), то нужно его привести в чувство грубостью или пощечиной. Это может спасти ему жизнь.

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Фото: sdelaidver.ru

Первые действия при опасности

В помещениях, оборудованных работающей пожарной сигнализацией, вы услышите сигнал тревоги. В учебных заведениях это три коротких звонка (таких же, как школьный), в магазинах и ТРЦ это характерный высокий визжащий звук.

Возможно, сигнала не будет. Вы либо почувствуете запах дыма, либо услышите крик «Пожар!» Как поступать в такой ситуации? Сначала постарайтесь определить, можете ли вы выбраться из того помещения, где находитесь.

  • Если дверь закрыта, потрогайте металлическую ручку или саму поверхность двери. Если она горячая или очень теплая, значит, огонь близко – нельзя выходить.

  • Если дверь и ручка холодные, откройте дверь. Видите за дверью черный дым (или другого цвета, но видимость меньше десяти метров), выходить тоже опасно.

  • Если видимость нормальная, а дыма немного и он белого или серого цвета, у вас хорошие шансы выбраться. Немедленно покиньте помещение.

  • Если за вами никто не идет, закройте за собой дверь. Убедитесь, что ваши близкие или дети рядом с вами.

  • Параллельно с этими действиями нужно немедленно позвонить в службу спасения: 112 с мобильного. При разговоре с диспетчером постарайтесь четко сказать, что случилось, адрес места, в котором находитесь, его название, есть ли пострадавшие, возможно ли покинуть помещение. Назовите свои имя и фамилию.

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Фото: progorodnn.ru


Если вы можете уйти

  • Идите в противоположную сторону от огня. Если увидите план эвакуации, постарайтесь им воспользоваться.

  • Если есть возможность, отключайте электроэнергию (выключатели, щиты).

  • Не заходите в лифт – он может остановиться в любой момент.

  • Не останавливайтесь надолго и не распрямляйтесь в полный рост – передвигайтесь наклоняясь или же на четвереньках. Опасные продукты горения концентрируются на высоте человеческого роста и выше, прежде чем заполнить помещение целиком.

  • Закрывайте рот и нос любой тканью, желательно предварительно ее смочить. Если нет воды, вытрите пот со лба. Не жалейте одежду для этих целей.

  • Если вы смогли выбраться, не возвращайтесь назад. Сразу же найдите спасателя или полицейского, скажите ему, откуда именно вы вышли. Это поможет спасателям в поисках других.

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Фото: o-kroha.com

Если вы не можете уйти

  • Найдите большой кусок ткани, например, занавеску, накройтесь им.

  • Постарайтесь обзавестись влажной тканью. Если есть доступ к воде, лейте её как можно больше на любые тряпки и на пол. Старайтесь держать пол влажным.

  • Посмотрите по сторонам: есть ли выходы на крышу или пожарную лестницу.

  • Если выходов нет, постарайтесь заткнуть щели в двери, вентиляционные отверстия. Закройте окна.

  • Когда заметили, что дым начал проникать в помещение, старайтесь держаться как можно ближе к полу.

  • Если есть окно, держитесь рядом с ним. Постарайтесь привлечь внимание прохожих, но не разбивайте стекло. Приток воздуха усилит пламя.

  • Не поддавайтесь желанию прыгнуть из окна, если спасатели не приготовили пожарный тент.

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Фото: komarovo.spb.ru

Если пожар в транспорте

 При пожаре в транспорте соблюдайте все вышеизложенные рекомендации. К этому стоит добавить несколько дополнительных пунктов.

  • Как только вы заметили, что что-то дымится или горит, сразу же крикните об этом водителю или громко попросите других пассажиров ему передать.

  • По возможности не прикасайтесь к металлическим деталям.

  • Если двери не открываются, используйте аварийные выходы. Выбить стекло удобнее всего двумя ногами, повиснув на поручне.

  • При наличии рядом огнетушителя используйте его.

Image titleФото: russian.people.com.cn


Как выжить в толпе

  • Первым делом пропустите вперед детей, женщин и стариков, старайтесь не толкать их сзади.

  • В случае, если рядом с вами кто-то паникует, удерживайте его от резких движений.

  • Постарайтесь замедлять движение так, чтобы впереди вас было пространство, даже если сзади люди прислоняются к вам вплотную.

  • Если началась давка, согните руки в локтях, прижмите их к ребрам. Резко наклоните корпус назад. Постарайтесь идти вперед в таком положении.

  • Если вас толкнули и вы упали на пол, встаньте на колени, упритесь руками в пол. Затем резко выпрямите корпус, оттолкнувшись ногой от пола.

  • Если вы оказались в толпе с ребенком, посадите его на плечи. В задымленном помещении опустите его на пол, но ведите перед собой, а не за руку рядом.


Конечно же, мы желаем, чтобы все эти правила пригодились вам только в теории. Но, как говорится, предупрежден – значит вооружен.

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