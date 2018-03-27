Как спастись при пожаре в общественном месте. Подробный план действий
Пожар в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» стал мощным толчком к тому, чтобы задуматься над тем, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях в местах массового скопления людей.
Редакция «РВС» связалась со старшим дознавателем отдела по надзорной деятельности Романом Левтером, который рассказал о том, что сейчас готовится свод информации по правилам нахождения в торговых комплексах, нормам их обустройства. Данный материал будет готов к концу недели и мы сразу же разместим его на нашем сайте. Кроме того, как стало известно «РВС», распоряжений о массовых проверках торговых и развлекательных площадок в Динском районе пока не поступало, но контролирующие инстанции уже готовятся к этим мероприятиям. Позже в пабликах губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева все же появилась информация, что все торгово-развлекательные центры Кубани ждет тотальная проверка. "И во всех до конца недели надо провести учения. Главы муниципалитетов предупреждены. Если выявят нарушения безопасности, от ответственности не уйдет никто. У халатности слишком высокая цена", - заявил глава региона.
Напоминаем, недавно «РВС» писала о выводах прокуратуры Динского района по поводу безопасности условий для пребывания детей в образовательных организациях: школах, детских садах и учреждении среднего профессионального образования. Выяснилось, что в 8 организациях установлены факты нарушения требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. Проблемы есть в учреждениях станицы Динской, Васюринской, поселка Украинского.
Все мы в школе изучали основы безопасности жизнедеятельности, а вот что осталось в нашей памяти до сих пор? Так как все-таки правильно вести себя при пожаре?
Фото:alushta24.org
Будьте готовы заранее
Прежде всего важно помнить, что от такой ситуации никто и никогда не застрахован. Стоит заранее прочесть о психологии человека в стрессовой ситуации, ведь правильный настрой – основа спокойного и правильного поведения при ЧС.
Когда вы впервые оказываетесь в здании, сразу постарайтесь запомнить месторасположение основного и запасного выходов. Последний обозначается зеленым плафоном с графическим изображением человека.
Также обратите внимание на месторасположение кнопок пожарной тревоги и планов эвакуации. Обычно их нетрудно заметить.
Когда вы приходите в ТРЦ с ребенком, старайтесь всегда держать его за руку. Как минимум, не выпускайте из поля зрения.
Фото: kontrakty.ua
Не паникуйте
Конечно, это не так просто, как звучит, но есть несколько приемов, которые помогут совладать с эмоциями.
Старайтесь глубоко дышать. Несколько контролируемых глубоких вдохов-выдохов, на которые вы потратите всего пару секунд, позволят прийти в себя психике. Постарайтесь сосредоточиться хотя бы на миг.
Не бегите, даже если сильно хочется. Усилием воли заставьте себя остановиться.
Сосредоточьтесь на главном: найдите глазами близких, с которыми вы пришли; наберите с мобильного службу спасения; вспомните, где находится выход.
Если рядом начал паниковать ваш ребенок или близкий человек, обратитесь к нему, словами постарайтесь успокоить. Отвлечение позволяет сосредоточиться и переключиться самому. В случае, если паника началась у другого человека, у вас есть три варианта, которыми следует пользоваться в зависимости от ситуации.
Постарайтесь здраво оценить, есть ли время и возможность привести паникующего в чувство. Если нет – старайтесь держаться подальше.
Гиперактивно паникующего человека (бегущего, кричащего) лучше всего остановить до того, как он посеет массовые волнения. При возможности попросите других вам помочь.
Если у человека паника апатичная (заторможенная реакция, неестественно вялый вид), то нужно его привести в чувство грубостью или пощечиной. Это может спасти ему жизнь.
Фото: sdelaidver.ru
Первые действия при опасности
В помещениях, оборудованных работающей пожарной сигнализацией, вы услышите сигнал тревоги. В учебных заведениях это три коротких звонка (таких же, как школьный), в магазинах и ТРЦ это характерный высокий визжащий звук.
Возможно, сигнала не будет. Вы либо почувствуете запах дыма, либо услышите крик «Пожар!» Как поступать в такой ситуации? Сначала постарайтесь определить, можете ли вы выбраться из того помещения, где находитесь.
Если дверь закрыта, потрогайте металлическую ручку или саму поверхность двери. Если она горячая или очень теплая, значит, огонь близко – нельзя выходить.
Если дверь и ручка холодные, откройте дверь. Видите за дверью черный дым (или другого цвета, но видимость меньше десяти метров), выходить тоже опасно.
Если видимость нормальная, а дыма немного и он белого или серого цвета, у вас хорошие шансы выбраться. Немедленно покиньте помещение.
Если за вами никто не идет, закройте за собой дверь. Убедитесь, что ваши близкие или дети рядом с вами.
Параллельно с этими действиями нужно немедленно позвонить в службу спасения: 112 с мобильного. При разговоре с диспетчером постарайтесь четко сказать, что случилось, адрес места, в котором находитесь, его название, есть ли пострадавшие, возможно ли покинуть помещение. Назовите свои имя и фамилию.
Фото: progorodnn.ru
Если вы можете уйти
Идите в противоположную сторону от огня. Если увидите план эвакуации, постарайтесь им воспользоваться.
Если есть возможность, отключайте электроэнергию (выключатели, щиты).
Не заходите в лифт – он может остановиться в любой момент.
Не останавливайтесь надолго и не распрямляйтесь в полный рост – передвигайтесь наклоняясь или же на четвереньках. Опасные продукты горения концентрируются на высоте человеческого роста и выше, прежде чем заполнить помещение целиком.
Закрывайте рот и нос любой тканью, желательно предварительно ее смочить. Если нет воды, вытрите пот со лба. Не жалейте одежду для этих целей.
Если вы смогли выбраться, не возвращайтесь назад. Сразу же найдите спасателя или полицейского, скажите ему, откуда именно вы вышли. Это поможет спасателям в поисках других.
Фото: o-kroha.com
Если вы не можете уйти
Найдите большой кусок ткани, например, занавеску, накройтесь им.
Постарайтесь обзавестись влажной тканью. Если есть доступ к воде, лейте её как можно больше на любые тряпки и на пол. Старайтесь держать пол влажным.
Посмотрите по сторонам: есть ли выходы на крышу или пожарную лестницу.
Если выходов нет, постарайтесь заткнуть щели в двери, вентиляционные отверстия. Закройте окна.
Когда заметили, что дым начал проникать в помещение, старайтесь держаться как можно ближе к полу.
Если есть окно, держитесь рядом с ним. Постарайтесь привлечь внимание прохожих, но не разбивайте стекло. Приток воздуха усилит пламя.
Не поддавайтесь желанию прыгнуть из окна, если спасатели не приготовили пожарный тент.
Фото: komarovo.spb.ru
Если пожар в транспорте
При пожаре в транспорте соблюдайте все вышеизложенные рекомендации. К этому стоит добавить несколько дополнительных пунктов.
Как только вы заметили, что что-то дымится или горит, сразу же крикните об этом водителю или громко попросите других пассажиров ему передать.
По возможности не прикасайтесь к металлическим деталям.
Если двери не открываются, используйте аварийные выходы. Выбить стекло удобнее всего двумя ногами, повиснув на поручне.
При наличии рядом огнетушителя используйте его.
Фото: russian.people.com.cn
Как выжить в толпе
Первым делом пропустите вперед детей, женщин и стариков, старайтесь не толкать их сзади.
В случае, если рядом с вами кто-то паникует, удерживайте его от резких движений.
Постарайтесь замедлять движение так, чтобы впереди вас было пространство, даже если сзади люди прислоняются к вам вплотную.
Если началась давка, согните руки в локтях, прижмите их к ребрам. Резко наклоните корпус назад. Постарайтесь идти вперед в таком положении.
Если вас толкнули и вы упали на пол, встаньте на колени, упритесь руками в пол. Затем резко выпрямите корпус, оттолкнувшись ногой от пола.
Если вы оказались в толпе с ребенком, посадите его на плечи. В задымленном помещении опустите его на пол, но ведите перед собой, а не за руку рядом.
Конечно же, мы желаем, чтобы все эти правила пригодились вам только в теории. Но, как говорится, предупрежден – значит вооружен.
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