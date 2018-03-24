Как тренеры Коротаевы воспитывают главных юных бегуний в России

Дженнифер Акиниймика – наша динская бегунья. Недавно суперпопулярный блогер-интервьюер, спортивный журналист и главный редактор sports.ru Юрий Дудь посвятил ей пост на своей странице в "Инстаграме" и назвал ее главной бегуньей России на ближайшие годы.

«РВС» связалась с тренерами Дженнифер Алексеем и Еленой Коротаевыми. Они рассказали, что за последние сутки на них свалилась бешеная популярность. Предложения о съемках и интервью сыпятся от самых разных СМИ. Конечно, они нашли время и для «РВС».

На нашем сайте заметка о том, что Дженнифер отметил Юрий Дудь, вызвала пару каверзных комментариев по поводу возможного использования пресловутого допинга подопечными тренеров Алексея и Елены Коротаевых. Именно на эту тему и был первый вопрос от «РВС».

Фото из личного архива Коротаевых. По краям Елена и Алексей Коротаевы, в середине две их талантливые ученицы - Олеся Солдатова и Дженнифер Акиниймика.

Никакой химии, только биология

– Алексей, мы не первый раз с вами общаемся. Постоянно пишем о достижениях девочек. И Дженнифер уже была героиней публикации в «РВС». Мы-то знаем, что вы как раз ярый противник допинга. Но бушующие в последние годы скандалы и невероятные успехи ваших воспитанников заставляют людей подозревать и вас с применении «химии». Многие говорят, что без допинга невозможно выигрывать у тех же американцев.

– Это неправда. Весь мир фактически состязается чистым. Только единичные случаи присутствуют. Мы хотим доказать всем, что можно чистыми добиваться наивысших результатов.

– Тогда нужно рассказать – как.

– Это тема для отдельного большого интервью. Если очень кратко, то, во-первых, правильная система тренировок. Она основана на биохимических процессах, на науке.

Наука должна быть приложена к принципам спортивной тренировки. То есть мы не нарушаем естественную биохимию человеческого организма.

По классической схеме базовый период тренеры работают над выносливостью, дают больше анаэробных нагрузок, дают кроссы. А потом начинают работать на скорость – длинные рывки, большее количество, тяжелые веса. При этом работать над выносливостью перестают. Тогда включаются те самые биохимические процессы, которые приводят к образованию молочной кислоты.

Многие просто не умеют одновременно работать и на выносливость, и на силу. А весь мир давно уже так работает.

Революция в 1998 году была. Тогда стали понятные многие процессы в организмах спортсменов на клеточном уровне. Есть упражнения, которые позволяют одновременно на силу и на выносливость работать. Нужно правильно закачиваться. Над стрейчингом работать.

Дженнифер Акиниймика на дорожке.

Расслабление, питание и психология

– Очень важно питание, спортивное в том числе. Его сбалансированность. Употребление всех микроэлементов. Чтобы 24 часа у тебя шел метаболизм. Чтоб меньше затрат организма на это было. Тогда ты свой метаболизм поставишь на высокий уровень, будут формироваться хорошие мышцы, качественные, и без допинга будешь добиваться высоких результатов.

У наших девочек есть массажист. Он занимается именно растяжками, снимает напряжение с позвоночника, с суставов, в связках и так далее. И самое главное, чему у нас вообще никто не уделяет внимание, мы занимаемся психологией. Ты должен понимать, что делаешь и для чего. Все эти принципы очень тяжело соблюдать, надо себя контролировать почти всегда и изредка только себе поблажки какие-то давать.

Без правильного менталитета, без правильного мышления ты этого не сможешь делать. Человек должен не бояться мечтать и смело идти к своей мечте. Мы все свои действия подчиняем под воображаемый финал. Девчонки молодые, у них это уже хорошо получается.

Фото из личного архива Коротаевых.

Про чудо-таблетки и «убийство» детей

– Откуда у вас все эти знания?

– Я не имею специального спортивного образования, в отличие от моей супруги. Но занимаюсь самообучением практически с детства. Конечно, когда мы приехали, у нас большое сопротивление было, нас никто серьезно не воспринимал. Сейчас мы по большей части полное отрицание прошли, но до сих пор некоторые ищут причины наших побед, у них только два предположения – либо чудо-таблетка, которую мы всем даем, либо просто везение – попалась пара талантливых девчонок. Сколько бы я ни объяснял, некоторые до сих пор не могут понять. Еще некоторые считают, что мы убиваем девчонок. Но наоборот, мы стараемся меньше закисляться. Наша вторая сильная бегунья Олеся Солдатова пришла на занятия ребенком с кучей диагнозов. Поначалу занималась в группе здоровья. Мы полтора года занимались только ее здоровьем. Организм постепенно стал приходить в норму. Сейчас ей всего 15, а она стремительно догоняет Дженнифер. У нее очень сильный характер.

Фото из личного архива Коротаевых. Олеся Солдатова на первенстве России среди молодежи в Санкт-Петербурге.