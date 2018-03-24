Как тренеры Коротаевы воспитывают главных юных бегуний в России
Дженнифер Акиниймика – наша динская бегунья. Недавно суперпопулярный блогер-интервьюер, спортивный журналист и главный редактор sports.ru Юрий Дудь посвятил ей пост на своей странице в "Инстаграме" и назвал ее главной бегуньей России на ближайшие годы.
«РВС» связалась с тренерами Дженнифер Алексеем и Еленой Коротаевыми. Они рассказали, что за последние сутки на них свалилась бешеная популярность. Предложения о съемках и интервью сыпятся от самых разных СМИ. Конечно, они нашли время и для «РВС».
На нашем сайте заметка о том, что Дженнифер отметил Юрий Дудь, вызвала пару каверзных комментариев по поводу возможного использования пресловутого допинга подопечными тренеров Алексея и Елены Коротаевых. Именно на эту тему и был первый вопрос от «РВС».
Фото из личного архива Коротаевых. По краям Елена и Алексей Коротаевы, в середине две их талантливые ученицы - Олеся Солдатова и Дженнифер Акиниймика.
Никакой химии, только биология
– Алексей, мы не первый раз с вами общаемся. Постоянно пишем о достижениях девочек. И Дженнифер уже была героиней публикации в «РВС». Мы-то знаем, что вы как раз ярый противник допинга. Но бушующие в последние годы скандалы и невероятные успехи ваших воспитанников заставляют людей подозревать и вас с применении «химии». Многие говорят, что без допинга невозможно выигрывать у тех же американцев.
– Это неправда. Весь мир фактически состязается чистым. Только единичные случаи присутствуют. Мы хотим доказать всем, что можно чистыми добиваться наивысших результатов.
– Тогда нужно рассказать – как.
– Это тема для отдельного большого интервью. Если очень кратко, то, во-первых, правильная система тренировок. Она основана на биохимических процессах, на науке.
Наука должна быть приложена к принципам спортивной тренировки. То есть мы не нарушаем естественную биохимию человеческого организма.
По классической схеме базовый период тренеры работают над выносливостью, дают больше анаэробных нагрузок, дают кроссы. А потом начинают работать на скорость – длинные рывки, большее количество, тяжелые веса. При этом работать над выносливостью перестают. Тогда включаются те самые биохимические процессы, которые приводят к образованию молочной кислоты.
Многие просто не умеют одновременно работать и на выносливость, и на силу. А весь мир давно уже так работает.
Революция в 1998 году была. Тогда стали понятные многие процессы в организмах спортсменов на клеточном уровне. Есть упражнения, которые позволяют одновременно на силу и на выносливость работать. Нужно правильно закачиваться. Над стрейчингом работать.
Дженнифер Акиниймика на дорожке.
Расслабление, питание и психология
– Очень важно питание, спортивное в том числе. Его сбалансированность. Употребление всех микроэлементов. Чтобы 24 часа у тебя шел метаболизм. Чтоб меньше затрат организма на это было. Тогда ты свой метаболизм поставишь на высокий уровень, будут формироваться хорошие мышцы, качественные, и без допинга будешь добиваться высоких результатов.
У наших девочек есть массажист. Он занимается именно растяжками, снимает напряжение с позвоночника, с суставов, в связках и так далее. И самое главное, чему у нас вообще никто не уделяет внимание, мы занимаемся психологией. Ты должен понимать, что делаешь и для чего. Все эти принципы очень тяжело соблюдать, надо себя контролировать почти всегда и изредка только себе поблажки какие-то давать.
Без правильного менталитета, без правильного мышления ты этого не сможешь делать. Человек должен не бояться мечтать и смело идти к своей мечте. Мы все свои действия подчиняем под воображаемый финал. Девчонки молодые, у них это уже хорошо получается.
Фото из личного архива Коротаевых.
Про чудо-таблетки и «убийство» детей
– Откуда у вас все эти знания?
– Я не имею специального спортивного образования, в отличие от моей супруги. Но занимаюсь самообучением практически с детства. Конечно, когда мы приехали, у нас большое сопротивление было, нас никто серьезно не воспринимал. Сейчас мы по большей части полное отрицание прошли, но до сих пор некоторые ищут причины наших побед, у них только два предположения – либо чудо-таблетка, которую мы всем даем, либо просто везение – попалась пара талантливых девчонок. Сколько бы я ни объяснял, некоторые до сих пор не могут понять. Еще некоторые считают, что мы убиваем девчонок. Но наоборот, мы стараемся меньше закисляться. Наша вторая сильная бегунья Олеся Солдатова пришла на занятия ребенком с кучей диагнозов. Поначалу занималась в группе здоровья. Мы полтора года занимались только ее здоровьем. Организм постепенно стал приходить в норму. Сейчас ей всего 15, а она стремительно догоняет Дженнифер. У нее очень сильный характер.
Фото из личного архива Коротаевых. Олеся Солдатова на первенстве России среди молодежи в Санкт-Петербурге.
О популярности и медийности
– Дженнифер не просто лучшая бегунья, у нее еще и очень популярный аккаунт в «Инстаграме». Вы поощряете эту публичность?
– Да, у нее уже 16500 подписчиков. Она очень медийная. Я это подстегиваю. Уверен, что это очень перспективно. Позволит в будущем зарабатывать. Надо быть публичной, уметь давать интервью. У нее сейчас активное обучение идет. Только за последнее время массу интервью раздала, снималась для телевидения. Это никак не мешает ее развитию как спортсменки. Она за последний год сильно изменилась, стала намного лучше тренироваться.
Фото из личного архива Коротаевых.
– А не мешает возраст увлечений спорту? Ведь ваши подопечные – молодые, красивые девчонки.
– Они четко видят свои перспективы. Для них легкая атлетика – и любимое дело, и профессия. Они трезво подходят к этому. Я всегда говорю, что карьеру надо рано начинать и рано заканчивать. Сейчас жизнь очень интенсивно развивается. В 27-28 можно заканчивать спорт и всю оставшуюся жизнь делать то, что хочется, ведь откроется масса возможностей.
– Вы сказали, что для девочек это уже профессия. Получают ли они деньги за свою работу в этой профессии?
– Они получают зарплату в Центре подготовки спортсменов. Плюс выплаты от сборной планируем для них. Плюс они заключили контракт с фирмой Nike – вся экипировка им предоставляется, также есть стипендия за результаты. Веду переговоры о поддержке частных инвесторов. В перспективе у них еще и коммерческие старты.
– Какие у вас ближайшие перспективы?
– Сборы сборной России в Сочи, куда будут привлечены Олеся Солдатова, Дженнифер Акиниймика, Анастасия Зуй и Ксения Савкина. С конца апреля – начала мая начинается летний легкоатлетический сезон. Главный старт – юношеское первенство Европы в Венгрии в составе сборной 5-8 июля. Туда точно едут Дженнифер и Олеся. А в октябре будут юношеские Олимпийские игры. Они пройдут в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Если вообще не забанят всех легкоатлетов России. В первую очередь очень хочется попробовать себя в соперничестве с американцами и Ямайкой. Возможно, еще в конце июля Дженнифер побежит на чемпионате страны. А вообще, в наших планах взрослое первенство России для Дженнифер на следующий год, в 2019-м, это уже точно. В наших планах выигрыш чемпионата страны: зимой – на 60 метров, а летом – на 100 и на 200. Мы планируем, что на следующий год Дженнифер будет уже безоговорочно спринтером № 1. Все, что мы до этого планировали, у нас всегда получалась. Я уверен, что и это получится.
– И на чемпионат мира тогда?
– Ну-у-у... это фантастическая цель. В следующем году он будет в Дохе, это Катар. Если мы туда попадем, то да. Но для этого надо будет очень постараться. Более реальны даже Олимпийские игры в 2020 году в Токио. Дженнифер будет только 19, но шансы попасть, я думаю, у нее могут быть. Будем за это бороться. Еще более реально попасть на чемпионат мира в 2021 году. Он будет в США, в Юджине.
Комментарии
– Это неправда. Весь мир фактически состязается чистым. Только единичные случаи присутствуют.
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Уже после этих слов.можно заканчивать чтение статьи. Человек либо глуп,как пробка.Либо просто ВРЁТ. Я уже не беру мировой спорт,который давно превратился в состязания фармкомпаний. Возьму открытый кубок губернатора края по лёгкой атлетике в манеже(несколько лет назад. На бег 60 метров заявилась куча народу со всей России.После объявления,что после соревнований будут брать пробы на допинг в заявке осталось 3 человека. Ещё вопросы будут по чистоте состязаний?
Возможно товарищи Коротаевы думают,что они одни изучают биохимию и самые умные на планете? Спешу разочаровать их.Мы тоже изучаем в содействии с людьми из других регионов,которые уже докторские написали по теме спортивных тренировок и занимаются научным изучением биологических процессов в организме спортсменов по 30-40-50 лет.
Они считают,что НЕ убивают детей.А я и не только я,а ещё довольно компетентные тренеры считаем,что они убивают их.Но не сейчас,а ......потом. Сейчас вся эндокринная система привыкнет к тому,что в организм из вне поступают кучи всяких элементов,которые должны вырабатывать наши железы и соотвественно уменьшают производство эндогенных гормонов. А они подумали,что будет,когда пройдёт пубертатный период у этих девочек ???? Или что будет,когда они перестанут употреблять коктейли? А тогда,...эндокринная система будет НЕ в состоянии вырабатывать нужные гормоны. А им ещё рожать надо бы. К 30 годам получим несколько свеженьких инвалидок.
Теперь,что касается молочной кислоты.Это довольно известная байка,которая как бы устраивала всех.Лично я,за эту зиму сделал два ,скажем так,открытия в области спортивных тренировок(с которыми согласились мои соратники по цеху,доктора наук).Суть одного из них заключается в том,что не молочная кислота убивает мышцы и приводит к резкому снижению работоспособности их во время больших или долгих нагрузок.Выделяющаяся молочная кислота очень не стабильна и практически сразу же модифицируется в ЛАКТАТ,который во-первых не кислота,а соли молочной кислоты,а во-вторых его максимальная концентрация в крови достаточно ничтожна(максимум до 1.4 гр на литр крови) чтобы сотворить какие-либо серьёзные повреждения белковых структур организма.
Второе и третье открытия,касаются одного,конкретного вещества,которое как раз и отвечает за общее состояние организма.И вы можете сколько угодно пичкать детей витаминами и минералами,но хронический недостаток всего одного вещества просто разрушит в последствии организм.К тому же его нехватка приводит к снижению умственных способностей человека,увеличивается время реакции,происходит набор веса и его удержание.А в нашем организме это вещество продуцируется из аминокислоты,которая поступает в организм исключительно с ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ и никак иначе. А существующий рацион питания НЕ позволяет организму получать достаточное количество этих веществ.К тому же,физическая нагрузка,умственная работа,нервные стрессы и алкоголь,увеличивают расход этого вещества в разы(до 10 раз в отличии от состояния покоя),а с пищей мы получаем ,в лучшем случае до 20% этого вещества.
Так,что учитесь лучше,а не пичкайте детей химией,чтобы потом они не проклинали вас,когда к 30-ти годам станут инвалидами.
Эти ваше интеллектуально-аргументированные доводы эти нарко-спортсменки УЖЕ умственно понять НЕ В СОСТОЯНИИ ! А тренерАм главное - результаты. И обратите внимание - какие ВСЕ спортсмены ТУПЫЕ!
И обратите внимание - какие ВСЕ спортсмены ТУПЫЕ!
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Это действительно так. И этому есть вполне логичное объяснение.Особенно страдают этим недугом наши футболисты,хоккеисты и остальные,что "тренируются" по два-три раза в день,каждый день. Причём этот факт доказан ещё в 60-х годах прошлого века,вот только никто это НЕ афиширует и никак не связывает со спортом.А взаимосвязь наипрямейшая больше нагрузок -> тупее человек.
К огромному сожалению, именно те самые учёные мужи, которые по 40 лет занимаются наукой и погубили Российский спорт, доведя его до настоящего краха. А нам предстоит это исправить. Много общаясь с тренерами из разных видов спорта, с учёными имеющими отношение к спорту, пришёл к очевидному, да я самый умный.Российский спорт только тогда вздохнет свободно, когда умрёт последний Советский тренер.
Алексей, браво! Вы не боитесь нового, не боитесь противодействия и не скрываете свое имя. Анонимы, исходящие желчью и мучащиеся от зависти, вам не смогут серьезно противостоять. Только вперед!
пришёл к очевидному, да я самый умный.
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Без проблем.Тогда ответьте на вопрос.Каковы причины жжения,после больших нагрузок?
Второй вопрос.Если у ваших чемпионок отобрать пилюли и коктейли,они смогут подтвердить свои достижения?
Алексей, я бы хотела попросить Вас выложить результаты допинг проб , которые сдавали девочки на последних Российских соревнованиях. Насколько мне известно , у Олеси и Дженни они уже прошли экспертизу в европейской лаборатории. Полагаю, что в силу возраста дети еще учатся в школах в старших классах. Я, как мама, доверяю учителям наших общеобразовательных школ, которые оценивают знания наших детей. Хотелось бы уточнить и этот вопрос- НАСТОЛЬКО ЛИ ТУПЫЕ ЭТИ ДЕТИ, как комментирует выше неизвестный "доктор наук".
Спешу сообщить, что солнце давно встало. Проснитесь, на дворе 21век. Занятие спортом, большие победы, здоровье и интеллект понятия совместимые. На вопросы отвечу вечером, сейчас тренеровка и съемка для России 24
Предыдущие комментаторы под выдуманными именами, ну браво
Побед девчонкам! Красотки!
Уважаемые мамы,я раз за вас,что Вы купаетесь в лучах славы от побед ваших детей. Поговорим об этом лет через 15-20.
Хотите сказать , что эти дети умственно отсталые? Они учатся в школе на одни 4 и 5, при том условии , что постоянно находятся на сборах. У этих девушек брали допинг пробы и ВСЕ ОНИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫ. Можно сделать вывод, что это вы умственно отсталый раз делаете такие выводы. А тренера девочек самые замечательные люди, только эти тренера по всей России беспокоятся о режиме девочек и из питании , многие высокопоставленные люди просят у них совета , не только про тренировочный процесс. Для результата девушки просто убиваются в зале , сама была свидетелем и знаю их. В результате могу сделать вывод , что это вы умственно отсталый и наркоман. И за ваши слова можно подать в суд - это клевета!
Они учатся в школе на одни 4 и 5, при том условии , что постоянно находятся на сборах. У этих девушек брали допинг пробы и ВСЕ ОНИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫ.
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Уважаемая Катерина,а где Вы прочитали слово ДОПИНГ? Вы ещё раз,внимательно,прочитайте мой первый пост и поймите о чём речь идёт. Речь идёт о том,что лет через 10,после таких тренировок и спортивного питания,у этих "девочек" эндокринная система будет НЕ способна продуцировать нужные,для жизни гормоны.И этим,уже женщинам,придётся их хавать до конца жизни.
У меня вопрос к Алексею. Сколько часов в день вы занимаетесь и сколько дней в неделю? И сколько бы Вы занимались,если бы они не были привязаны к школе?
Глава1. Всех кого интересуют микроциклы, макроциклы, гликолиз, креатинфосфат, ионы водорода, митохондрии, миофибрилы и т.д.,найдите в тренерский среде мой телефон, это не трудно. Я всегда открыт для позитивного общения, нет проблем. Ко мне, часто обращаются спортсмены и тренеры из разных регионов, из разных видов спорта, а из Динского района не разу.
Глава2 Здоровье. Первостепенная задача современного тренера обеспечить максимальное здоровье своего воспитаника сегодня и завтра, для меня это аксиома. Современные технологии позволяют этого добиваться на ряду с высокими результатами. Профилактика и ещё раз профилактика. У нас медобследования три, а то и четыре раза в год. Проверяем все органы. УЗИ, томография, все анализы, и за гармональной системой следим прежде всего. Абсолютно всех лечили от гастрита. Лордозы, скалиозы плоскостопия, разная длина ног, все лечим или корректирует до нужных показателей. К системам жизни деятельности своих спортсменов относимся предельно бережно. Это огромная работа, но подругу нельзя.
Глава2. Питание. Здоровое, пяти или шести разовое питание, это база. Особое внимание к набору продуктов, их совместимости, правильной тепловой обработке. Мы в начале даже мастерклассы проводили для детей и родителей. Комплексные витамины? Неделю через неделю, и нет привыкаемости. Вся цивилизация, так давно делает. Белковый коктейль? Он не вредит, даже грудных детям. Прописан всем, без исключения. Хотя может кто то считает, что концентрированые соки, разные сладкие газировки, тонизирующий коктейли, чипсы, фастфуд, конфетки, печенье, булочки и другие быстрые углеводы, транс жиры, концерогены, на ряду с хеликобактериями в школьных столовых, весь этот жуткий набор потребляемый подростками, лучше способствует их здоровью сегодня и завтра. Я в шоке.
Глава4. Интеллект. Современный спорт, это спорт высоких технологий, он максимально задействует интеллект тренеров и спортсменов. Чем интеллект выше, тем выше результат. Поэтому приходится уделять интеллектуальному развитию огромное внимание. Слишком долго пнречеслять все то, что мы делаем для этого, опять же тема для отдельного разговора. Но не поленюсь сказать, что мы точно не делаем. Мы не проводим огромное количество времени за компьютерными играми, не шаримся по улицам с сигаретами, пивом и другой ерундой, не убиваем по 7 и более часов в школе за прослушиванием содержания учебников, не транжирим время попусту, нам его очень не хватает.
Алексей,я задал два конкретных вопроса,которые никак не смогут раскрыть ваши методики,но позволят мне,лично ,оценить уровень ваших познаний.Вместо конкретных ответов,как обычно и бывает,куча общих фраз и ни о чёмных слов.Возможно Вы действительно умный человек,но я этого НЕ знаю,поэтому и хочу определиться как с вами общаться.
Попробуем ещё разок.Для разгона,ответьте ,пожалуйста
1.Какова причина жжения в мышцах,после больших нагрузок?
2.Сколько часов в день и сколько дней в неделю Вы занимаетесь?
3.В какое время суток происходит восстановление белковых структур организма?
Глава 5 и последняя здесь. Я всегда открыт. Обращайтесь в редакцию, на ходите мои контакты, это не сложно. Конечно, если есть настоящий интерес, если вы не равнодушный человек, если вы хотите, что то изменить в жизни к лучшему. Я буду рад.
Всё понятно. Удачи Вам.
Ознакомившись со всеми комментариями выше, пришла к выводу, что любое начинание, не укладывающееся в рамки обыденного, всегда почему то в нашем обществе воспринимается в штыки. Как можно, не зная человека лично , делать далеко идущие выводы и прогнозы? Почему люди могут себе позволить так легко, за здорово живешь, лепить ярлыки девченкам, представляя их тупыми кончеными наркоманками? Люди, очнитесь! Правильно сказал Алексей , что солнце встало и на дворе 21 век! Век прогресса и технологий! Неужели авторы всерьез рассуждают о том, что мы, родители наших детей, просто какие то недалекие лохи (простите за слэнг), отдавшие своих девочек на растерзание фанатичному тренеру, принеся их в жертву своим амбициям и гордыне??? Смею заверить, что мы умеем читать, писать и работать с информацией, анализируя ее, работать в команде, вынося на обсуждение волнующие нас темы. Мы действительно стабильно проходим обследования на предмет УЗИ органов брюшной полости, сердца, репродуктивной системы в том числе, сдаем кровь на биохимию, макроэлементы и т.д. и т.п. Наши дети приятно удивляют работников медицинского учреждения, где мы проводим эти процедуры, стабильностью и качеством результатов. Видимо кого то это очень расстраивает, раз пророчите инвалидность и бесплодие девочкам. Хотя знаете, соглашусь с тем, что алкоголь , продукты гмо, сигареты не совместимы со спортом и наносят только вред, делая спортсменов не только физическими инвалидами, но и моральными. Эти продукты наши дети принципиально не употребляют, благо работа об их вреде и мифической пользе в нашем коллективе налажена с легкой руки тренера стабильно. Хочу отметить, что наши тренеры Елена Юрьевна и Алексей Григорьевич, всегда открыты для общения. Он не лукавил, когда написал об этом в своем посте выше. Мы свидетели того, как первые два года проходило становление нашей команды, как мы стучали во все открытые и закрытые двери, пытаясь донести до руководства района, руководства спортивной школы, что мы не пойдем проторенным путем, используя фармацию (что уж "прятать голову в песок"- что было в нашем спорте, то было) , а у нас своя идея и свое видение достижения успехов в спорте. На камеру мы не единожды заявляли, что наш лозунг и программа - ЗА ЧИСТЫЙ СПОРТ. Смешно и грустно одновременно, как взрослые мужи-тренеры из других регионов России делали ставки между собой на первенстве России по эстафетному бегу 2017 года в г. Адлере, чему я лично была свидетелем, что Краснодарский край, представленный только воспитанницами тренеров Коротаевых, ну не сможет одинаково достойно пробежать дистанцию 4х100 и на следующий день 4х400 метров.. Оказывается здесь нужна особая подготовка и это не реально! Был просто разрыв шаблонов, когда девченки доказали, что невозможное в их исполнении возможно! Мы не заставляем своих детей заниматься спортом из под палки. Это их осознанный выбор, которому они подчинили свое свободное время, распорядок дня, режим питания и отдыха. У них есть цель в жизни и это главное. Работа над достижением этой цели ведется 24 часа в сутки. Они не тупые наркоманки, как преподносят злопыхатели, а уже цельные личности. Большой вклад в становлении жизненной позиции и осознании истинных ценностей вносит и тренер. Совместные беседы и обсуждение жизненных ситуаций, походы в кино на действительно знаковые и со смыслом фильмы, чтение высказываний и афоризмов великих людей, да просто прогонка по гуманитарным предметам школьной программы,,, Всего не перечислить. Если Вы смотрели интервью с нашими девочками по местным каналам и всероссийским, разве они производят впечатление умственно отсталых? Да, я смело могу сказать , что наши дети - это нонсенс в нынешней реальности спортивной среды страны. Конечно, как мать, я может немного не объективна, но это самую малость, поверьте. Примите эту данность, как истину, наконец и если не хотите помогать, так хоть не мешайте. Мы давно привыкли рассчитывать только на свои силы, будь то организация дополнительных поездок в крытый манеж в город Славянск-на-Кубани 2 раза в неделю ( в зимний период), организация дополнительного питания и процесса его приготовления на спортивных выездных сборах, покупка экипировки и прочее. Надеюсь я донесла хоть немного до действительно искренне интересующихся людей настоящее положение вещей в нашей спортивной семье, а по другому то как сказать (?), о наших надеждах и целях. Комментировать мой пост не обязательно, я это сделала не для продолжения "перемывания костей" девченкам и их тренерам, а просто потому , что недостаток информации часто порождает немыслимые по своей чудовищности слухи.