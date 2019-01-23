Как тренеры Коротаевы воспитывают спортивную элиту

Ярким примером упорства и силы воли является Олеся Солдатова, которую тренируют Коротаевы.

Девушке в декабре прошлого года исполнилось всего 16 лет. Сейчас у нее заключен контракт с Nike, она получает зарплату за то, что входит в состав сборной Краснодарского края и сборной России.

«В 11 лет Олеся пришла в группу здоровья. Мы сразу поняли, что девочка очень упертая, в хорошем смысле слова. Полтора года она восстанавливалась. Затем перешла в основную группу, начала выходить на соревнования.

Сейчас Олеся – рекордсменка края на дистанции 400 метров, чемпионка страны, чемпионка России до 18 и до 20 лет.

Также она стала бронзовым призером чемпионата Европы до 18 лет, который проходил в Венгрии. После этой победы спортсменку включили в сборную страны.

В 2018 году Олеся Солдатова в составе сборной России посещала Юношескую олимпиаду в Аргентине, но не смогла выступить из-за микротравмы», – рассказывают о своей подопечной тренеры Коротаевы.

На 2019 год перед Олесей ставятся серьезные задачи. С 30 января по 1 февраля она выступит на юношеском первенстве России в Волгограде на дистанции 200 метров.

Затем тренеры планируют, что на молодежном первенстве России, которое пройдет в Санкт-Петербурге, спортсменка установит рекорд России (до 18 лет) на дистанции 400 метров.

«Также хотим попасть на юниорское первенство Европы по легкой атлетике (до 20 лет), занять призовое место и побороться за победу», – делится планами Алексей Коротаев.

В прошлом году тренерская чета занималась подготовкой Дженнифер Акиниймики. Она стала чемпионкой страны на 60 и 200 метров. Также девушка показала лучший результат в Европе по сезону на 100 метров. К сожалению, из-за травмы она не смогла выступить на первенстве Европы. Но так же, как и Солдатова, заключила контракт с Nike. Во второй половине года Дженнифер по семейным обстоятельствам переехала в Москву.

Еще одна воспитанница Коротаевых – Анастасия Зуй. В прошлом году она стала рекордсменкой края до 18 лет на дистанциях 60 и 400 метров с барьерами. Сейчас в планах – стать призером на первенстве России до 20 лет и установить свои личные рекорды.

Также тренеры отмечают достижения Марианны Бакосовой, Риты Рютиной, Ксении Савкиной, Анастасии Нарижных и Геворга Диланяна, которые показывают высокие результаты и достойно представляют Динской район на соревнованиях.

Алексей Коротаев рассказал о режиме тренировок для спортсменов: «Занятия проходят 5 раз в неделю. Два выходных – обычно это четверг и воскресенье.

Первая тренировка в 6.00. Вторая – в 15.30. Летом наши воспитанники занимаются на стадионе, в холодное время года – в спорткомплексе «Аполлон». Также 2-3 тренировки в неделю проходят в легкоатлетическом манеже в Славянске-на-Кубани. Все расходы несут родители. Очень надеемся, что скоро и в Динской появится это спортивное сооружение и мы сможем тренироваться там чаще, показывая при этом еще более высокие результаты».

Елена Коротаева поведала, что самое главное для спортсмена – сила воли. Также нужно уметь правильно восстанавливаться и отдыхать. Сложность выполнения работы заключается в тщательности и скрупулезности.

Тренер также отметила, что каждые полгода все спортсмены проходят полное обследование, три раза в неделю посещают массажиста, по необходимости – различные манипуляции.

Супруги Коротаевы рассказали, что оптимальный возраст для начала занятий – 10-11 лет. Главное – желание, здоровый образ жизни, умение «потерпеть» первое время, пока формируется организм. Очень важна поддержка родителей и всей семьи. Ребенок должен быть готов преодолевать себя каждый день.

Со своей стороны, как рассказывают тренеры, они обеспечивают партнерство в тренировках, при этом поддерживая всегда и во всех начинаниях, наставники дают личную свободу и пространство.