Как устроиться на летнюю подработку школьникам Динского района?

Ближе к лету подростки начинают задумываться о собственном доходе. Как устроиться на работу и насколько работодатели готовы к приему школьников, расскажем в этой статье.

В Центре занятости пояснили, что, по данным на 15 мая, для детей имеется 140 рабочих мест. Подключены три администрации – села Первореченского, Пластуновского и Старомышастовского поселений. Там уже выделены средства для реализации программы. В других поселениях до конца мая будут проводиться сессии депутатов, на которых вопрос о выделении средств на трудоустройство подростков будет рассматриваться.

«Как он решится — положительно или отрицательно, пока сложно сказать», – рассказывает заместитель начальника Центра занятости населения Динского района Наталья Клименко.

Таким образом, на данный момент 40 мест выделено по поселениям, остальные 100 предоставили работодатели: это ОАО «Агроном» и ряд предпринимателей.

Но, как отмечает заместитель начальника, этого недостаточно. После объезда специалистами Центра занятости районных школ, путем анкетирования выяснилось, что работать в период летних каникул и в свободное от учебы время желают около 1000 подростков.

Возможно, недостаток рабочих мест для тинейджеров объясняется тяжелым экономическим положением и вредными условиями труда, которые не подходят для работы детям.