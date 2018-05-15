Как устроиться на летнюю подработку школьникам Динского района?

Как устроиться на летнюю подработку школьникам Динского района?
Фото: changellenge.com

Как устроиться на летнюю подработку школьникам Динского района?

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19 дней назад Где работать летомДинской районНовости Динского районаПервореченскоеПластуновскаяПодработка на летомПодработка подросткамПодработка школьникамРабота для школьникаСтаромышастовскаяЦентр занятости

Ближе к лету подростки начинают задумываться о собственном доходе. Как устроиться на работу и насколько работодатели готовы к приему школьников, расскажем в этой статье.

В Центре занятости пояснили, что, по данным на 15 мая, для детей имеется 140 рабочих мест. Подключены три администрации – села Первореченского, Пластуновского и Старомышастовского поселений. Там уже выделены средства для реализации программы. В других поселениях до конца мая будут проводиться сессии депутатов, на которых вопрос о выделении средств на трудоустройство подростков будет рассматриваться.

«Как он решится — положительно или отрицательно, пока сложно сказать», – рассказывает заместитель начальника Центра занятости населения Динского района Наталья Клименко.

Таким образом, на данный момент 40 мест выделено по поселениям, остальные 100 предоставили работодатели: это ОАО «Агроном» и ряд предпринимателей.

Но, как отмечает заместитель начальника, этого недостаточно. После объезда специалистами Центра занятости районных школ, путем анкетирования выяснилось, что работать в период летних каникул и в свободное от учебы время желают около 1000 подростков.

Возможно, недостаток рабочих мест для тинейджеров объясняется тяжелым экономическим положением и вредными условиями труда, которые не подходят для работы детям.

Хочется обратиться к работодателям Динского района, руководителям организаций: обеспечьте местом детей ваших сотрудников, дайте им возможность попробовать себя в работе. По правилам, подросток не должен трудиться без присмотра, но если оформить на работу ребенка сотрудника, он может работать под присмотром своего же родителя.
Наталья Клименко, заместитель начальника Центра занятости населения Динского района

Работать детям можно, главное  создать для этого нормальные условия. Так, например, летом открываются точки торговли квасом. Но это не значит, что можно посадить ребенка в жару на 10 часов для реализации напитка. День должен быть нормирован, максимально комфортабельное рабочее место  не под палящим солнцем.

Если подросток изъявит желание заработать деньги летом, он может обратиться в администрацию поселения с этим вопросом или в центр занятости. «Еще раз просим предпринимателей организовать рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью профилактики правонарушений и повышения благосостояния семей»,  подытожила Наталья Клименко.

Справка

  • По всем вопросам обращаться в ГКУ КК «ЦЗН Динского района»: ст. Динская, ул. Красноармейская, 52, приемная, тел.: 8(86162) 6-14-97, 6-33-95. e-mail: dinskaya@dgsz.krasnodar.ru, сайт: www.kubzan.ru

  • Подростки работают в соответствии с законом ТК РФ. С ними заключается срочный договор. Норма рабочего времени: 14-15 лет – не более 4,8 часа в день, 16-17 лет – не более 7 часов. Также центр готов к сотрудничеству с частными компаниями.

Документы, которые нужны для трудоустройства:

    • паспорт
    • ИНН
    • СНИЛС
    • лицевой счет “Сбербанка”
    • согласие родителей

Комментарии

Лена
Лена 19 дней назад

Да, было бы неплохо приобщать подростков к труду, а то болтаются по улицам, а главное, что большинство абсолютно не знает цену деньгам...

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6
Семён Горбунков
Семён Горбунков 17 дней назад

Девчат на трассу! Там они узнают цену деньгам...

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-2
галина
галина Лена 17 дней назад

Дети ОЧЕНЬ хорошо работают и за свои 4,8 часа выполняют иногда объем работы поболее, чем взрослый человек...Еще бы и оплату соответствующую предоставляли... Было бы великолепно.

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0
Рената
Рената 13 дней назад

Уважаемые работодатели! Присоединяйтесь!

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0