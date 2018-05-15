Как устроиться на летнюю подработку школьникам Динского района?
Ближе к лету подростки начинают задумываться о собственном доходе. Как устроиться на работу и насколько работодатели готовы к приему школьников, расскажем в этой статье.
В Центре занятости пояснили, что, по данным на 15 мая, для детей имеется 140 рабочих мест. Подключены три администрации – села Первореченского, Пластуновского и Старомышастовского поселений. Там уже выделены средства для реализации программы. В других поселениях до конца мая будут проводиться сессии депутатов, на которых вопрос о выделении средств на трудоустройство подростков будет рассматриваться.
«Как он решится — положительно или отрицательно, пока сложно сказать», – рассказывает заместитель начальника Центра занятости населения Динского района Наталья Клименко.
Таким образом, на данный момент 40 мест выделено по поселениям, остальные 100 предоставили работодатели: это ОАО «Агроном» и ряд предпринимателей.
Но, как отмечает заместитель начальника, этого недостаточно. После объезда специалистами Центра занятости районных школ, путем анкетирования выяснилось, что работать в период летних каникул и в свободное от учебы время желают около 1000 подростков.
Возможно, недостаток рабочих мест для тинейджеров объясняется тяжелым экономическим положением и вредными условиями труда, которые не подходят для работы детям.
Хочется обратиться к работодателям Динского района, руководителям организаций: обеспечьте местом детей ваших сотрудников, дайте им возможность попробовать себя в работе. По правилам, подросток не должен трудиться без присмотра, но если оформить на работу ребенка сотрудника, он может работать под присмотром своего же родителя.
Работать детям можно, главное – создать для этого нормальные условия. Так, например, летом открываются точки торговли квасом. Но это не значит, что можно посадить ребенка в жару на 10 часов для реализации напитка. День должен быть нормирован, максимально комфортабельное рабочее место – не под палящим солнцем.
Если подросток изъявит желание заработать деньги летом, он может обратиться в администрацию поселения с этим вопросом или в центр занятости. «Еще раз просим предпринимателей организовать рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью профилактики правонарушений и повышения благосостояния семей», – подытожила Наталья Клименко.
Справка
По всем вопросам обращаться в ГКУ КК «ЦЗН Динского района»: ст. Динская, ул. Красноармейская, 52, приемная, тел.: 8(86162) 6-14-97, 6-33-95. e-mail: dinskaya@dgsz.krasnodar.ru, сайт: www.kubzan.ru
Подростки работают в соответствии с законом ТК РФ. С ними заключается срочный договор. Норма рабочего времени: 14-15 лет – не более 4,8 часа в день, 16-17 лет – не более 7 часов. Также центр готов к сотрудничеству с частными компаниями.
Документы, которые нужны для трудоустройства:
- паспорт
- ИНН
- СНИЛС
- лицевой счет “Сбербанка”
- согласие родителей
Комментарии
Да, было бы неплохо приобщать подростков к труду, а то болтаются по улицам, а главное, что большинство абсолютно не знает цену деньгам...
Девчат на трассу! Там они узнают цену деньгам...
Дети ОЧЕНЬ хорошо работают и за свои 4,8 часа выполняют иногда объем работы поболее, чем взрослый человек...Еще бы и оплату соответствующую предоставляли... Было бы великолепно.
Уважаемые работодатели! Присоединяйтесь!