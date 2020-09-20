Как узнать телефонные номера мошенников?

Интернет- и телефонные мошенники трудятся на своем поприще без праздников и выходных. То и дело нам сообщают о свершившемся обмане или попытке облапошить доверчивых граждан.

Как еще до того, как вы возьмете трубку, понять, что вам звонят не с добрыми намерениями?

1. Итак, какой бы номер ни высветился на экране телефона, запомните основное правило: никогда и никому не сообщайте свои банковские реквизиты, CVC-коды и данные из СМС.

2. С помощью специальных сервисов IP-телефонии злоумышленники могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Если вам поступил такой звонок и человек представляется сотрудником банка, прервите беседу и самостоятельно перезвоните по номеру. Но по тому, который указан у вас на обратной стороне карты.

3. Еще одна важная предосторожность. Не перезванивайте на незнакомые номера. Особенно на городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг).

4. Моментальный сброс звонка с незнакомого номера тоже должен насторожить. Это выдает мошенников, которые вынуждают людей самим набирать их номера.

5. Установите приложения-определители номеров. Злоумышленники звонят многим, поэтому их номера быстро попадают в общую базу. Определители также хорошо вычисляют тех, кто проводит социологические опросы, распространяет спам и занимается телемаркетингом банков.