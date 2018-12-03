Как в Динском районе отметили Международный день инвалидов
Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Решение о его праздновании было принято в 1992 году Генеральной Ассамблеей в целях повышения мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся людей, страдающих от инвалидности.
В Динском районе тоже не обошли стороной этот день.
В кафе «Алиби» в станице Динской за праздничным столом собрали людей с ограниченными физическими возможностями.
Специально для них подготовили праздничный концерт: артисты пели песни, выступали с цирковыми номерами.
Самые активные участники Всероссийского общества инвалидов получили благодарственные письма и подарки от спонсоров.
В этот праздничный день в зале царила дружественная атмосфера, ведь не всегда люди с ограниченными возможностями могут встретиться такой большой компанией.
Было много теплых слов, пожеланий, поздравлений.
Журналист «РВС» пообщалась с Михаилом Передерой. Этот мужчина остался без ног, но он не теряет надежду, живет полной жизнью и даже водит автомобиль.
Какое у вас есть хобби?
Я очень люблю рыбалку.
Как часто выбираетесь порыбачить?
Хотелось бы чаще, конечно. Зимой вообще редко — не везде можно до воды добраться. А в среднем — два раза в неделю.
Как радуетесь жизни?
Если проснулся и хорошо себя чувствуешь, это уже радость.
Какой совет дали бы людям, которые считают, что все у них в жизни плохо?
Посетить соревнования инвалидов хотя бы раз в жизни, чтобы человек понял, что у него не так все плохо в жизни.
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