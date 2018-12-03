Как в Динском районе отметили Международный день инвалидов

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Решение о его праздновании было принято в 1992 году Генеральной Ассамблеей в целях повышения мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся людей, страдающих от инвалидности.

В Динском районе тоже не обошли стороной этот день.

В кафе «Алиби» в станице Динской за праздничным столом собрали людей с ограниченными физическими возможностями.

Специально для них подготовили праздничный концерт: артисты пели песни, выступали с цирковыми номерами.

Самые активные участники Всероссийского общества инвалидов получили благодарственные письма и подарки от спонсоров.

В этот праздничный день в зале царила дружественная атмосфера, ведь не всегда люди с ограниченными возможностями могут встретиться такой большой компанией.

Было много теплых слов, пожеланий, поздравлений.







Журналист «РВС» пообщалась с Михаилом Передерой. Этот мужчина остался без ног, но он не теряет надежду, живет полной жизнью и даже водит автомобиль.



