Как в Динском районе отметили Международный день инвалидов

Как в Динском районе отметили Международный день инвалидов

Как в Динском районе отметили Международный день инвалидов

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8 часов назад Газета РВСДень инвалидовДинскаяДинской районМеждународный день инвалидовМероприятиеНовости

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Решение о его праздновании было принято в 1992 году Генеральной Ассамблеей в целях повышения мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся людей, страдающих от инвалидности.

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В Динском районе тоже не обошли стороной этот день.

В кафе «Алиби» в станице Динской за праздничным столом собрали людей с ограниченными физическими возможностями.

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Специально для них подготовили праздничный концерт: артисты пели песни, выступали с цирковыми номерами.

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Самые активные участники Всероссийского общества инвалидов получили благодарственные письма и подарки от спонсоров.

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В этот праздничный день в зале царила дружественная атмосфера, ведь не всегда люди с ограниченными возможностями могут встретиться такой большой компанией.

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Было много теплых слов, пожеланий, поздравлений.

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Image titleЖурналист «РВС» пообщалась с Михаилом Передерой. Этот мужчина остался без ног, но он не теряет надежду, живет полной жизнью и даже водит автомобиль.

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  • Какое у вас есть хобби?

  • Я очень люблю рыбалку.

  • Как часто выбираетесь порыбачить?

  • Хотелось бы чаще, конечно. Зимой вообще редко — не везде можно до воды добраться. А в среднем — два раза в неделю.

  • Как радуетесь жизни?

  • Если проснулся и хорошо себя чувствуешь, это уже радость.

  • Какой совет дали бы людям, которые считают, что все у них в жизни плохо?

  • Посетить соревнования инвалидов хотя бы раз в жизни, чтобы человек понял, что у него не так все плохо в жизни.

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