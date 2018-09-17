Как в Динской решат проблему с мусором

Одним из самых острых и злободневных вопросов для Динской является вывоз мусора. По всей станице рядом с контейнерными площадками высятся горы веток, травы, диванов и старых холодильников. Это уже не площадки для контейнеров, а стихийные свалки. В редакцию «РВС» ежедневно поступают жалобы от жителей, подкрепленные фотографиями. Мы их публикуем. Порой нам шлют ответные, где запечатлены чистота и порядок, наведенные коммунальщиками. Но гораздо чаще приходится видеть, как мусорные кучи все растут.

О том, как можно решить данную проблему «РВС», рассказали глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов и заместитель директора АО «Мусороуборочная компания» Константин Семернин. В обсуждении приняли участие заместитель главы Динского сельского поселения Елена Чабанова и директор МУП «Динское» Юрий Шашко.

Константин Семернин:

– С 1 января 2017 года внесены изменения в ФЗ 89 «Об отходах производства и потребления». Законными актами введены понятия твердых коммунальных отходов, регионального оператора.

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, которые образуются в результате деятельности физлиц в жилых помещениях, в том числе и крупногабаритные отходы – мебель, бытовая техника, которые не помещаются в контейнер и складываются рядом. Сюда же входят отходы, которые образуются у юрлиц. Все остальное: растительные остатки, трава, ветки, строительный мусор – это отходы иные. Расходы на ликвидацию таких отходов региональному оператору в тариф не вложены. Зона действия регионального оператора – твердые коммунальные отходы.

Виталий Литвинов:

- С августа действует муниципальный контракт. Конкурс на вывоз мусора со стихийных свалок выиграло АО «Мусороуборочная компания». 550 рублей – это коммерческая расценка, в которую входят транспортные расходы, расходы на размещение отходов на полигоне и дальнейшую утилизацию. Из бюджета на эти цели изыскали 1 миллион рублей. Контракт продлится до начала ноября. Эти средства позволяют нам поддерживать должный санитарный порядок на десяти магистральных улицах, на которых расположено 48 контейнерных площадок.





В Динской действуют 170 контейнерных площадок.





Константин Семернин:

– Часто приходится видеть, что машина, убравшая свалку, только уехала, а люди уже на чистое место принесли ветки и траву. Сигнал, что мы убираем, воспринимается так, что нужно снова нести.

Чтобы цивилизованно утилизировать иные отходы, необходимо заключить договор с любой организацией на их вывоз. Наша цена – 550 рублей за кубометр.

Юрий Шажко:

– Наступила осень, многие сейчас начинают приводить в порядок участки, обрезать деревья. Если вы понимаете, что мусора будет много, так соберитесь с соседями, закажите бункер – и будет порядок. Решение вопроса в том, чтобы люди сменили свое отношение.





Елена Чабанова:

– Нельзя просто выбрасывать мусор и думать, что кто-то за вами уберет. За утилизацию иных отходов нужно платить отдельно.





Виталий Литвинов:

– Мы сейчас разрабатываем проект, который поможет навести порядок на улицах. Задействуем МУП «Динское», который имеет право зарабатывать деньги. За минимальную плату предприятие будет раз в неделю на один квартал выставляться бункер. Стоить это будет примерно 20 рублей. Сейчас продумываем механизм оплаты, скорее всего задействуем квартальных. Определим время, когда бункер будет стоять на улице. Но не должно быть так: принес шкаф и бросил, срубил дерево под корень и выбросил как есть в бункер. Измельчить, упаковать и сложить, чтобы и соседям для мусора хватило места.

Бесплатно вывозить иные отходы жителей не получится. Деньги из бюджета нужно тратить на строительство тротуаров, дорог. За вывоз своего мусора должны платить жители.

Пока мы не сменим отношение к утилизации мусора, порядок не наведем.





Константин Семернин:

– Обязанность как физических, так и юридических лиц – заключить договор с региональным оператором. 5 сентября в Динском суде состоялось первое судебное заседание по отношению к шести физлицам, не заключившим с нами договоры. В итоге трое заключили в добровольном порядке. Мы продолжаем работу в этом направлении. Ведется реестр физлиц, мы видим, кто оплачивает, кто допустил задолженность. Сначала пишем досудебную претензию и отправляем по почте заказным письмом. Если в течение месяца никаких мер не принимается, направляем материалы в суд. Аналогично и с юрлицами. Формируем претензию, направляем в Министерство природных ресурсов, которое тоже заинтересовано в соблюдении законодательства в природоохранной сфере, готовим материалы для подачи иска в Арбитражный суд. И это направление нам придется развивать, чтобы люди поняли: надо заключать договор и выполнять свои по нему обязанности.

С юридическими лицами работаем так: заключая договор, выезжаем на место и смотрим, есть ли возможность установить контейнер на территории организации. Если да, просим это сделать – наша машина забирает мусор. Если контейнер не установить, представители юрлица выносят пакеты с мусором к дороге в определенные часы.

Кстати, в случае незаключения договора предусмотрены и административные меры.





Юрий Шашко:

– Отношение к вывозу мусора очень наглядно демонстрирут такие ситуации. Например, таксисты что устроили на площади возле кинотеатра! Окурки, стаканы из-под кофе, все валяется, никто и не думает выбрасывать это в урны. За ними кто-то другой будет убирать. Или пилят люди деревья. Свои деревья, не наши. Но утилизировать их должна за свой счет администрация?

Потихоньку ситуация сдвигается в лучшую сторону. В МУП стали обращаться и заказывать бункеры. Жители сахзавода и микрорайона Солнечного, села Первореченского заказали лодки, мы поставили, они их заполнили. Все довольны, вокруг порядок. Вот цивилизованный путь решения мусорного вопроса в Динской. Нам теперь лодочек не хватает. Надо закупать еще.





Подытоживая обсуждение, Виталий Литвинов подчеркнул, что вопрос наведения порядка с вывозом мусора требует участия всех сторон. И очень важно, чтобы жители шли навстречу и в корне поменяли свое отношение к этой теме.