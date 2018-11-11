Как в Динской встречали митрополита Исидора

Сегодня, 11 ноября 2018 года, станицу Динскую посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Изначально он прибыл в Свято-Троицкий храм, где его встретили казаки, ученники классов казачьей направленности, прихожане.

Здесь он совершил Божественную литургию, обратился к присутствующим с приветственным словом, напомнил об истинных ценностях для православного человека.

С ответным словом выступили глава Динского района Сергей Пономарев и настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Иоанн Лапко.

Затем прихожане и гости поехали на место строительства храма в честь Казанской иконы Божией Матери, который возводится в районе консервного завода.

Там митрополит провел освящение надкупольных крестов и куполов храма.