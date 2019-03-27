Как власть планирует решать проблемы поселка Дальнего?
После публикации материала о поселке Дальнем в редакцию обратились его жители, чтобы дополнительно рассказать обо всех тех проблемах, которые их волнуют уже не первый год:
«Мы, жители Дальнего, убедительно просим обратить внимание на проблемы нашего поселка, которые не решаются уже много лет и накапливаются с каждым годом все больше!»
Проблем, как рассказали люди, очень много:
поселок не газифицирован (газ в 8 километрах);
асфальтированная дорога разбита с 1987 года. От конюшни до поселка участок в ужасном состоянии;
общественный транспорт в поселок не ходит (но местные жители благодарят главу поселения Галину Кову за то, что по четвергам выделяется для них «Газель»);
ФАП очень редко работает. А должен каждый понедельник. «У нас много дошкольников, пенсионеров, инвалидов, которые нуждаются в медицине и не в состоянии выезжать в поликлинику за 20 километров», – рассказывают жители Дальнего;
магазин закрыли в 2018 году;
школы и детского садика нет;
в ночное время улицы не освещаются – нет ни одного фонаря;
в жилых помещениях не хватает киловатт (должно быть 220кВт, а на самом деле – 180 к Вт);
для местных жителей работы нет;
после спила тополей остались огромные бревна (физически местные жители убрать их не могут –нужна спецтехника);
Интернет и мобильная связь работают с перебоями;
водяная башня находится в аварийном состоянии (как рассказали местные жители, со старой бьет огромная струя, и они боятся, что опять останутся без воды). В 2019 году обещали поставить новую водонапорную башню.
«Все жизненно необходимые структуры находятся в 20 километрах. Если наш поселок нерентабельный и требует больших затрат, тогда лучше нас переселить, ведь так хочется жить по-человечески, все-таки 21 век!
У нас сложилось такое мнение, что мы Динскому району абсолютно не нужны!» – негодуют люди.
Жители поселка Дальнего просят, чтобы власти обратили внимание на проблемы населенного пункта и приняли участие в их решении.
Журналист «РВС» направил официальный запрос в администрацию Нововеличковского сельского поселения, чтобы узнать, планируются ли какие-то работы по улучшению качества жизни местного населения: ремонт дорог, создание новых рабочих мест, замена водонапорной бани, установка уличных фонарей?
На эти и другие работы ответил исполняющий обязанности главы Нововеличковского сельского поселения Игорь Кочетков.
Проблему газификации п. Дальнего нельзя решить только силами Нововеличковского сельского поселения, так как поселок значительно удален от ближайшего ГРП Динского района, который находится в п. Найдорф (10 км), есть ГРП, находящийся ближе (в 4 км), но он расположен на территории Калининского района. Экономически обосновано подключение п. Дальнего к сетям Калининского района. Необходимо межрайонное согласование проведения вышеуказанных работ. Решение данного вопроса находится на контроле у главы Нововеличковского сельского поселения, прорабатываются различные варианты решения вышеуказанной проблемы.
С дорогой к поселку Дальнему оказалось сложнее – дорога находится за пределами населенного пункта и ее обслуживание не входит в полномочия сельского поселения.
Один участок не внесен в реестры ни Нововеличковского сельского поселения, ни муниципального образования Динской район. Часть проезжей части является дорогой межмуниципального значения, находящейся в государственной собственности Краснодарского края, еще одну часть только планируют перевести в данный статус.
Касательно вопроса о транспорте нам пояснили, что в соответствии с требованиями действующего законодательства маршруты регулярного сообщения могут быть организованы, если состояние дорог и их обустройство отвечают требованиям по обеспечению безопасной перевозки пассажиров. На сегодняшний день дорожные условия автомобильной дороги село Долиновское – поселок Дальний не отвечают данным требованиям.
Администрация Нововеличковского сельского поселения еженедельно (по четвергам) предоставляет транспорт для доставки жителей поселка в станицу Нововеличковскую.
Касательно жалобы на то, что закрыт фельдшерский пункт, Игорь Кочетков прокомментировал, что с 1 февраля фельдшер Ирина Ларионова работает в офисе врача общей практики ежедневно с 8.00 до 15.12 (кроме субботы, воскресенья и прививочных дней).
Касательно образования чиновник рассказал, что дети из поселка обучаются в школе № 53, а дошкольники посещают детский сад №18 (пос. Найдорф). Подвоз осуществляется школьным автобусом.
Еще одна наболевшая проблема для местных жителей – отсутствие фонарей.
Журналисту пояснили, что организация сети уличного освещения с установкой отдельных опор наружного освещения требует значительных экономических затрат. Чтобы установить фонари на имеющихся столбах, нужно это согласовать с собственником данной сети с соблюдением технических регламентов, в данный момент ведутся переговоры.
Как мы уже писали выше, жителей поселка очень волнует вопрос подачи воды и санитарного состояния территории.
Исполняющий обязанности главы Нововеличковского сельского поселения рассказал, что обеспечение водоснабжением жителей п. Дальнего осуществляется через водонапорную сеть, оборудованную скважиной с глубинным насосом и башней «Рожновского», находящихся в собственности ООО «Конезавод «Олимп Кубани». В настоящее время достигнута трехсторонняя договоренность между администрациями Динского района, Нововеличковского сельского поселения и руководством ООО «Конезавод «Олимп Кубани» о проектировании и строительстве новой водонапорной башни и водопроводных сетей.
Для наведения санитарного порядка на территории парка п. Дальнего запланированы выездные субботники с привлечением местных жителей.
Комментарии
Зачем нам вообще нужна администрация а районах. Если не один вопрос не могут быстро и чётко решить. А ведь вы господа получаете зарплату из бюджета. Может просто вас всех нужно разогнать, а эти сэкономленные деньги пустить на газ, дороги, свет и. Т. Д. А то научились только отписки строчить, а по существу ничего не решается