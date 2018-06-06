Как влияет

В формировании пенсионного капитала участвует только «белая» зарплата. Чего же могут лишиться жители Динского района, получая заработную плату «в конверте»?

На сегодняшний день многие граждане получают неофициальный доход. Такой заработок зачастую выше официального, ведь с него не уплачивают налоги.

Сумма «серой» зарплаты зачастую не зафиксирована ни в одном документе, поэтому в случае возникновения какой-либо конфликтной ситуации работодатель может просто не выплатить обещанное жалованье. А ведь от таких незаконных схем в итоге страдают сами работники. Многие об этом даже не задумываются. Вместе с тем «серая» (неофициальная) заработная плата серьезно сказывается на будущей пенсии.

Пенсионный фонд обращвет внимание динчан, что на расчет будущей пенсии гражданина влияют несколько параметров: длительность страхового стажа, возраст обращения за назначением страховой пенсии и размер официальной заработной платы.

Получение зарплаты «в конверте» приводит к тому, что гражданин сможет рассчитывать только на социальную пенсию, назначаемую на 5 лет позже страховой (она назначается с 60 лет женщинам и с 65 лет мужчинам). И размер ее будет существенно меньше.

Уточнить отчисления на будущую пенсию можно через Интернет, достаточно зайти в «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.

О сформированных пенсионных правах можно также узнать через мобильное приложение ПФР.