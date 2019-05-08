Как встречали участников автопробега в Динской (видео)

Как встречали участников автопробега в Динской (видео)

Как встречали участников автопробега в Динской (видео)

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2 часа назад АвтопробегГазета РВСДень ПобедыДинской районМемориалНовости

8 мая 2019 года состоялся молодежный автопробег «Память жива». Посвящен он празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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Автопробег по местам боевой славы прошел в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, о земляках, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Стартовал он одновременно в 9.00 от мемориальных комплексов станицы Васюринской и поселка Южного.

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Завершился автопробег торжественным мероприятием на мемориале станицы Динской.

Почетные гости произнесли торжественные речи о значении Великой Победы, выразили слова благодарности воинам, которые защищали нашу землю от фашистов.

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На встрече участников автопробега также присутствовали школьники, военнослужащие, жители Динского района.Image titleВ конце мероприятия все желающие возложили цветы к мемориалу.

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