Как встречали участников автопробега в Динской (видео)

8 мая 2019 года состоялся молодежный автопробег «Память жива». Посвящен он празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Автопробег по местам боевой славы прошел в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, о земляках, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Стартовал он одновременно в 9.00 от мемориальных комплексов станицы Васюринской и поселка Южного.

Завершился автопробег торжественным мероприятием на мемориале станицы Динской.

Почетные гости произнесли торжественные речи о значении Великой Победы, выразили слова благодарности воинам, которые защищали нашу землю от фашистов.

На встрече участников автопробега также присутствовали школьники, военнослужащие, жители Динского района. В конце мероприятия все желающие возложили цветы к мемориалу.



