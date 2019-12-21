Как выбрать икру. 5 советов от Роскачества

Чтобы не допустить ошибки при выборе икры, специалисты Роскачества советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. Выбирайте икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке, которую изготовили в местах лова рыбы семейства лососевых - на Сахалине и Камчатке. Таким образом, снижается вероятность того, что икра приготовлена из замороженных ястыков.

2. Если выбираете икру на развес или в стеклянной банке, внимательно рассмотрите ее до покупки. Икринки первого сорта не должны быть слипшимися, разного цвета. При переворачивании баночки икра не должна резко начинать "сползать" по стенкам, лишь небольшое количество икринок могут упасть на крышку.

3. Обратите внимание, есть ли в магазине в холодильнике, где хранится икра градусник. На нем в идеале должна быть температура - от –4 до –6 °С.

4. На жестяной банке выбитые цифры должны быть выпуклыми. Если баночка вздутая, это свидетельствует о наличии недопустимых видов микробов в икре.

5. Лишний объем жидкости сказывается на количестве икры. Если при тряски вы слышите "бултыхающий" звук, это значит что внутри много лишней жидкости.

И помните, купленную в жестяной банке и открытую икру нужно переложить в другую емкость. В заводской упаковке ее хранить не стоит по причине окисления металла. Срок хранения открытой банки в холодильнике - одна неделя.



