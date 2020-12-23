Как взрывать салюты безопасно и не нарваться на штраф?

Скоро Новый год, а значит, время для салютов, бенгальских огней и хлопушек.

Однако не стоит забывать, что во время новогодних каникул подростки чаще взрывают фейерверки и петарды. Кроме суперэффекта и положительных эмоций, существует и другая сторона – опасность для здоровья.

Дети, а иногда и взрослые подначивают друг друга подержать в руках горящую ракетницу или запустить петарду в комнате. В результате таких игр получают ожоги рук, лица, глаз. Все должны четко понимать опасность и последствия, не вестись на «слабо».

В 2016 году в одной из семей станицы Нововеличковской во время запуска фейерверка погиб 25-летний парень. Со слов односельчан, парень погиб, когда подошел проверить снаряд, который, как ему показалось, долго не приходил в действие. Смерть наступила в результате ранения головы.

Чтобы избежать пожаров, ранений и нанесения вреда окружающим, следует учесть правила для использования пиротехники.

Не рекомендовано ее использование до 18 лет без участия взрослых.

Покупать сертифицированную пиротехнику только в специализированных магазинах.

Внимательно прочесть инструкцию и соблюдать меры технической безопасности.

Дома можно использовать только бенгальские огни, хлопушки и настольные фонтаны.

Более сложную пиротехническую продукцию, например, наземный фейерверк или салют, можно запускать только на открытой местности.

Соблюдайте следующие нормы

Выберите место для салюта, свободное от деревьев и построек.

В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, например, стоянок автомашин, гаражей.

При сильном ветре запускать салюты запрещается, потому что радиус опасной зоны увеличивается в 3-4 раза.

Зрители могут наблюдать за салютом на расстоянии 35-50 метров от него. Обязательно по направлению ветра, а не против него.

Запрещается

1) Пускать фейерверки с балконов и рядом с жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак и вызвать пожар.

2) Использовать пиротехнику с истекшим сроком годности.

3) Запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений.

4) Запускать салюты под деревьями, линиями электропередач, вблизи легковоспламеняющихся предметов.

5) Использовать при плохих погодных условиях.

6) Наклоняться над изделием при зажигании фитиля.

7) Хранить изделия рядом с открытым огнем или нагревательными приборами.

8) Жечь их в костре или разбирать.

9) Использовать детям без участия родителей или взрослых.

10) Направлять на людей и животных.

11) Использовать их в нетрезвом состоянии, курить рядом.

12) Если устройство не сработало, не подходите к нему сразу и не используйте его повторно.

По степени опасности вся пиротехника делится на 5 классов.

В свободной продаже для населения находятся только первые три. Первый – хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны; второй – большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки; третий – салюты, ракеты, фестивальные шары. Обращение с ними не требует специальных навыков и знаний. Для запуска остальных необходимо специальное разрешение.

Использование пиротехники в общественных местах рассматривается как мелкое хулиганство, влечет за собой нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, за которое предусмотрено наказание – предупреждение или штраф.

Штрафы:

для граждан – 2-3 тысячи рублей;

для должностных лиц – 6-15 тысяч рублей;

для ИП – 20-30 тысяч рублей;

для юридических лиц – 150-200 тысяч рублей.

При возникновении экстренных ситуаций, связанных с использованием пиротехники, звоните в единую дежурную диспетчерскую службу 112.