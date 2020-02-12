Как за купленные лекарства вернуть часть потраченных денег?

Любой человек, который работает и платит НДФЛ, может получить финансовое возмещение до 13 % за купленные лекарства или медицинские услуги.

Об этом журналисту “РВС” рассказали в Межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Краснодарскому краю.

Максимальная сумма, которую можно вернуть, – 15600 рублей на одного работающего человека, так как у социального вычета есть лимит – 120000 рублей.

До 2019 года получить вычет можно было только за определенный перечень лекарств, теперь – за покупку любых, которые были выписаны по рецепту лечащего врача.

Чтобы получить обратно часть денежных средств, необходимы две вещи:

1. Бланк рецепта на лекарство от врача. Это должен быть оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика».

2. Документ об оплате лекарства (копии кассовых чеков, приходно-кассовых ордеров, платежных поручений и т. п.).

Согласно приказу*, рецептурные бланки должны быть выписаны в двух экземплярах:

для предоставления в аптеке, чтобы получить лекарство.

для предоставления в налоговую, когда подается налоговая декларация по месту жительства.

Важно, чтобы на втором бланке стоял штамп "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика", подпись врача и печать. Вместе с ним необходимо приложить кассовые или товарные чеки из аптеки.

Если были оказаны медицинские услуги, то вместо рецепта в налоговую инспекцию необходимо предоставить:

копию лицензии медицинского учреждения;

договор на оказание услуг,

чеки об оплате;

справку об оказании медицинских услуг для налоговой.

Есть два способа, чтобы возместить часть расходов на лекарственные препараты.

1. Получить уведомление о праве на вычет в текущем году и оформить вычет через работодателя. Для этого нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Справку делают в течение 30 дней.

2. Подать декларацию в следующем году по окончанию налогового периода в инспекцию и получить деньги на счет из бюджета. Срок проверки декларации – до трех месяцев. Деньги возвращают в течение месяца по заявлению.

Правила распространяются как на медицинские организации, так и на индивидуальных предпринимателей, которые имеют лицензию, выданную в соответствии с законодательством РФ, на осуществление мед. деятельности.

Вернуть налог можно не только за выписанные для себя лекарства. Любой работающий человек вправе получить денежные средства за:

супруга;

детей до 18 лет;

родителей.

По всем вопросам можно обращаться по телефону контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.





Дополнительная справка Межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Краснодарскому краю.

У граждан, у которых обязательное декларирование, установленный срок подачи декларации – 30 апреля года. На граждан, цель которых – получение налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), этот срок не распространяется.

Важно: с 1 января по 30 апреля 2020 года в России проводится декларационная кампания для граждан, обязанных задекларировать свои доходы, полученные в 2019 году.

Представить декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал транспорт или недвижимость, которые были в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, а также нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо в срок до 15 июля 2020 года.

* - приказ Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 201 «Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».



