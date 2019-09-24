Как женская консультация топила своих соседей

В редакцию «РВС» обратился динчанин, проживающий по адресу: ул. Красная, 111. Как раз в этом многоквартирном доме находится помещение женской консультации, которое сейчас готовится к передаче во владение детской поликлиники. Мужчина рассказал, что 21 сентября около 16.40 в подвалах многоквартирного дома, которые находятся как раз под женской консультацией, произошел самый настоящий потоп. Когда он пришел в подвал, то увидел, что с потолка льется вода. Не просто течёт, а именно льется, что намекает на то, что дело тут явно не в водопроводной трубе.

Житель дома пояснил, что такое могло произойти либо из-за помещения женской консультации, либо из-за одной квартиры на втором этаже. При обследовании той самой квартиры каких-либо нарушений в водопроводе разъяренные жители, чьи ячейки в подвалах также пострадали, не обнаружили. Дозвонившись до старшей медсестры, житель потребовал объяснений произошедшему. В итоге на место выехал слесарь. Вместе с ним мужчина прошел в помещение женской консультации, где в раздевалке обнаружил огромное количество воды.

По его словам, потребовалось выкачать около пятидесяти вёдер воды, чтобы прекратить потоп подвала. Слесарь поставил заглушку в подвал для устранения протечки, а мужчина вызвал полицию. В результате потопа пострадал его двигатель от моторной лодки, то есть был нанесен вред имуществу. Сотрудники полиции провели опись, составили протокол и приняли заявление. Как сообщили в ведомстве, по данному факту проводится проверка.

Главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян отметил, что буквально сегодня, 24 сентября, находился в помещении женской консультации, где вовсю идет ремонт для будущего переезда сюда детской поликлиники. По его словам, помещение находится в хорошем состоянии, однако он признался, что не был в подвалах. Узнав о проблеме и инциденте, Эдуард Асланян пообещал отдать необходимые распоряжения компетентным людям, которые должны будут оперативно решить этот вопрос и впредь не допускать подобных случаев.