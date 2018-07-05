Какая пенсия ждет депутатов?

Как сообщает официальный сайт Госдумы, согласно закону, депутатский стаж не менее пяти лет дает право на доплату к пенсии. Ее размер зависит от стажа и суммы денежного вознаграждения слуги народа.

Если стаж от 5 до 10 лет, то депутат может рассчитывать на доплату к пенсии в размере 55 процентов от зарплаты.

Тем же, кто проработал 10 лет и более — доплата увеличивается до 75 процентов от денежного вознаграждения.

Если же перевести все эти данные в реальные цифры, то получим: пенсия депутата со стажем от пяти до десяти лет составляет 46 тысяч 626 рублей, а слуги народа, который трудился в Госдуме более десяти лет — 63 тысячи 581 рубль.