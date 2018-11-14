Какая судьба ждет скандальный самострой на Красной в Динской?

Самострои в последнее время для Краснодарского края стали очень острой проблемой. Не обошла она и Динской район. В станице Динской на улице Красной, 16, среди частного сектора был возведен многоквартирный семиэтажный дом с многочисленными нарушениями. Говорят даже, что жить в этом строении небезопасно для здоровья: стены «ходят ходуном», совсем нет придомовой территории, коммуникации не рассчитаны на такое количество квартир.

На сайте районной администрации было размещено объявление, в котором призывали людей, которые вложили денежные средства в строительство данного дома, обратиться в управление архитектуры и градостроительства.

С 2013 года ведутся судебные тяжбы по двум направлениям: признание права собственности и снос.

Еще в 2016 году судом было вынесено определение о принятии обеспечительных мер в виде запрета застройщику и иным физическим и юридическим лицам осуществлять деятельность по строительству данного объекта.

Журналист «РВС» встретилась по данной проблеме с заместителем главы Динского района Юрием Савенко и начальником управления архитектуры Павлом Чупахиным, чтобы они разъяснили, какие действия планируется предпринимать в дальнейшем.

«На территории Динского района издано постановление главы о создании рабочей группы по работе с обманутыми дольщиками и самостроями.

В нее входят: председатель – глава района, заместители главы района, начальники управлений, главы сельских поселений, ресурсоснабжающие организации, а также представители правоохранительных органов (по согласованию с ними). Каждая служба занимается вопросами согласно своей компетенции», - рассказал Юрий Савенко.





Павел Чупахин объяснил, что при возведении данного многоквартирного дома допущен целый ряд нарушений:

не было получено разрешение на строительство;

нарушены все пожарные регламенты;

качество постройки вызывает сомнения в связи с тем, что не было никакого строительного надзора согласно законодательству РФ;

при строительстве многоквартирного дома должны быть предусмотрены парковки, территория для отдыха, детские игровые площадки и т. д. Площадь данного участка составляет всего 1810 квадратных метров и он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Технические условия получены также именно для частного дома – разрешение на водоснабжение и водоотведение, мощность электроснабжения – 15 кВт, при том, что на одну квартиру нужно не менее 3 кВт, а квартир ориентировочно там 30 штук.

Перед покупкой квартиры по слишком заманчивой цене людям следует задуматься, почему она настолько недорогая, возможно, застройщик просто не включил сюда расходы на подведение газа, других центральных коммуникаций, и в дальнейшем обманутым покупателям придется платить намного больше, нежели они рассчитывают.

Чтобы не нарваться на недобросовестного застройщика, администрация Динского района просит заранее убедиться, позвонив в управление архитектуры и градостроительства, в легальности возведения многоквартирных домов при покупке жилья. Телефон 8 (86162) 6-12-96.

Также вы можете лично посетить управление архитектуры или же курирующего заместителя (Юрия Савенко) в приемное время.

Что касается дома на улице Красной, то конечная цель — снести данный объект.