Каких пациентов из краевой «инфекционки» отправят в Динскую ЦРБ?
С 1 апреля краевая инфекционная больница на основании приказа краевого Министерства здравоохранения перешла в режим госпиталя «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране».
Теперь медучреждение принимает только пациентов с подозрением на коронавирус.
Также опубликовано приложение к приказу министерства. В нем уточняются три категории пациентов, которым потребуется госпитализация, и места их лечения:
пациентов с подозрением на острые вирусные гепатиты, лептоспироз, ботулизм, геморрагические лихорадки, малярию, дифтерию, отравления консервированными грибами, инфекционные менингиты и менингоэнцефалиты госпитализируют в Динскую центральную районную больницу;
больных с острой кишечной инфекцией направят в городскую поликлинику № 2;
с «детскими» воздушно-капельными инфекциями с экзантемами (корь, краснуха, ветряная оспа) направят в клинический кожно-венерологический диспансер.
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