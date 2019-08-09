Какими автобусами можно добраться в Краснодар со всего района?
В редакцию «РВС» постоянно поступают вопросы от читателей о номерах автобусов, которыми можно добраться до Краснодара из различных населенных пунктов Динского района, стоимости проезда и количестве маршрутов в день.
Мы подготовили для вас обзорный материал, в котором ответили на самые часто задаваемые вопросы читателей.
№ 107 «Динская — Краснодар»
Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»
24 рейса в Краснодар.
24 рейса в Динскую.
Есть оплата банковскими картами.
Стоимость проезда — 80 рублей.
Средний пассажиропоток — 1400 человек в день.
Из них 335 — льготники.
№ 108 «Динская — Краснодар»
Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»
10 рейсов в Краснодар.
10 рейсов в Динскую.
Есть оплата банковскими картами.
Стоимость проезда: 98 рублей.
Средний пассажиропоток — 522 человека в день.
Из них 197 — льготники.
№ 127 «Украинский — Краснодар»
Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»
3 рейса в Краснодар.
3 рейса в Динскую.
Есть оплата банковскими картами.
Стоимость проезда: 110 рублей.
Средний пассажиропоток — 127 человек в день.
Из них 31 — льготник.
№ 122 «Пластуновская — Краснодар»
Перевозчик: ООО «Кубаньтранссервис»
6 рейсов в Краснодар.
6 рейсов в Динскую.
Есть оплата банковскими картами.
Стоимость проезда: 98 рублей.
Средний пассажиропоток — 220 человек в день.
Из них 47 — льготники.
№ 103 «Васюринская — Краснодар»
Перевозчик: ООО «Рустрансавто»
42 рейса в Краснодар.
42 рейса в Динскую.
Нет оплаты банковскими картами.
Стоимость проезда: 80 рублей.
№ 126 «Старомышастовская — Краснодар»
Перевозчик: ООО «СВП».
40 рейсов в Краснодар.
40 рейсов в Старомышастовскую.
Есть оплата транспортными картами.
Стоимость проезда: 70 рублей.
Пассажиропоток — 400-450 человек в день.
Льготники — 120-135 человек.
№ 120 «Новотитаровская — Краснодар»
Перевозчик: ООО «СВП».
100 рейсов в Краснодар.
100 рейсов в Новотитаровскую.
Есть оплата транспортными картами.
Стоимость проезда: 51 руб.
Пассажиропоток — 500-550 человек в день.
Льготники — 150-165 человек.
№ 105 «Воронцовская — Краснодар»
Перевозчик: ООО «23 BUS».
4 рейса в Краснодар.
4 рейса в Воронцовскую.
Нет оплаты банковскими картами.
Стоимость проезда: 87 руб.
Пассажиропоток — примерно 120 человек в день.
Льготники — примерно 30 человек.
№ 117 «Найдорф — Краснодар»
Перевозчик: ООО «23 BUS».
40 рейсов в Краснодар.
40 рейсов в Найдорф.
Нет оплаты банковскими картами.
Стоимость проезда: 84 руб.
Пассажиропоток — примерно 520 человек в день.
Льготники — примерно 125 человек.
№121 «Осечки — Краснодар»
Перевозчик: ООО «23 BUS».
20 рейсов в Краснодар.
20 рейсов в Осечки.
Нет оплаты банковскими картами.
Стоимость проезда: 72 руб.
Пассажиропоток — примерно 300 человек в день.
Льготники — примерно 100 человек.
№ 205 «Динская — OZ Mall»
Перевозчик: ООО «Респект».
10 рейсов в Краснодар.
10 рейсов в Динскую.
Нет оплаты банковскими картами.
Стоимость проезда: 80 руб.
Пассажиропоток — примерно 400 человек в день.
Льготники — примерно 20 человек.
Комментарии
А где / как можно узнать расписание автобуса в Краснодар из ст Старомышастовской?