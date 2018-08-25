Какими будут новые водительские удостоверения?

В Госавтоинспекции рассказали, как будут выглядеть новые водительские удостоверения. В документе появится микрочип, с помощью которого все данные автомобилиста смогут храниться в электронной базе. В правом нижнем углу появится изображение руля, а на обратной стороне - защитные «фоновые сетки». Надпись «водительское удостоверение» продублируют на французском и английском языках. Но выдавать документы нового вида будут подразделения, имеющие соответствующие технические возможности.

По информации «Коммерсанта», ведомство пока не называет конкретные сроки начала выдачи таких удостоверений.