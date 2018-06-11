Какими предприятиями именит Динской район?

Сегодня, 11 июня 2018 года, в рамках празднования Дня Динского района, состоялась первая промышленная выставка. На ней были представлены различные предприятия нашего района:

компания «Воротные системы», которая занимается изготовлением ворот, роллет, автоматики, подвижных ограждающих конструкций;

«Полипластик Центр» - изготовление пластиковых труб различного диаметра;

ООО «Полидин» - завод по производству листов из поликарбоната;

производственное предприятие «Стальмастер», которое занимается изготовлением конструкций и деталей из стали;

ООО «СкайГласс» - производство стеклопакетов;



промышленная группа «ТЕГАС» - производство и обслуживание компрессорного и газоразделительного оборудования;



производственная группа «Макс» - производство мебели;

«Сервис Юг ККМ» - торговое и пищевое оборудование;



«Три ползунка» - изготовление и продажа детской одежды;

и другие.

На мероприятии каждый желающий мог задать интересующие вопросы, лично посмотреть продукцию, оценить ее качество.

Если же здесь продегустировать изделия было невозможно, то в палатках по соседству — запросто. Различная хлебная продукция, колбасные изделия, соления, ну и к ним — 100 граммов. Все желающие попробовали вкусности от производителей Динского района.













