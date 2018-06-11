Какими предприятиями именит Динской район?

Какими предприятиями именит Динской район?
Представляли предприятия различные отрасли производства.

Какими предприятиями именит Динской район?

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10 часов назад 1 промышленная выставкаГазета РВСДень Динского районаДень Динского района 2018День района 2018Динская

Сегодня, 11 июня 2018 года, в рамках празднования Дня Динского района, состоялась первая промышленная выставка. На ней были представлены различные предприятия нашего района:

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  • компания «Воротные системы», которая занимается изготовлением ворот, роллет, автоматики, подвижных ограждающих конструкций;

  •  «Полипластик Центр» - изготовление пластиковых труб различного диаметра;

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  • ООО «Полидин» - завод по производству листов из поликарбоната;

  • производственное предприятие «Стальмастер», которое занимается изготовлением конструкций и деталей из стали;

  • ООО «СкайГласс» - производство стеклопакетов;
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  • промышленная группа «ТЕГАС» - производство и обслуживание компрессорного и газоразделительного оборудования;
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  • производственная группа «Макс» - производство мебели;

  • «Сервис Юг ККМ» - торговое и пищевое оборудование;

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  • «Три ползунка» - изготовление и продажа детской одежды;

  • и другие.

На мероприятии каждый желающий мог задать интересующие вопросы, лично посмотреть продукцию, оценить ее качество.

Image titleЕсли же здесь продегустировать изделия было невозможно, то в палатках по соседству — запросто. Различная хлебная продукция, колбасные изделия, соления, ну и к ним — 100 граммов. Все желающие попробовали вкусности от производителей Динского района.

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Комментарии

Бозон Хиггса
Бозон Хиггса 3 часа назад

а с лопаты, с лопаты блины раздавали?

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-2
Вася и Люда
Вася и Люда 1 час назад

И это есть Динской район???? Бизон, лопатой бы припиздонить по спиняке блиномесов ухерявших такой район)))) уебаны жуликовские)))

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