Какими предприятиями именит Динской район?
Сегодня, 11 июня 2018 года, в рамках празднования Дня Динского района, состоялась первая промышленная выставка. На ней были представлены различные предприятия нашего района:
- компания «Воротные системы», которая занимается изготовлением ворот, роллет, автоматики, подвижных ограждающих конструкций;
«Полипластик Центр» - изготовление пластиковых труб различного диаметра;
ООО «Полидин» - завод по производству листов из поликарбоната;
производственное предприятие «Стальмастер», которое занимается изготовлением конструкций и деталей из стали;
ООО «СкайГласс» - производство стеклопакетов;
промышленная группа «ТЕГАС» - производство и обслуживание компрессорного и газоразделительного оборудования;
производственная группа «Макс» - производство мебели;
- «Сервис Юг ККМ» - торговое и пищевое оборудование;
«Три ползунка» - изготовление и продажа детской одежды;
и другие.
На мероприятии каждый желающий мог задать интересующие вопросы, лично посмотреть продукцию, оценить ее качество.
Если же здесь продегустировать изделия было невозможно, то в палатках по соседству — запросто. Различная хлебная продукция, колбасные изделия, соления, ну и к ним — 100 граммов. Все желающие попробовали вкусности от производителей Динского района.
Комментарии
а с лопаты, с лопаты блины раздавали?
И это есть Динской район???? Бизон, лопатой бы припиздонить по спиняке блиномесов ухерявших такой район)))) уебаны жуликовские)))