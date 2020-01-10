Какие дома ждет капремонт в 2020 году?
Из Фонда капитального ремонта выделено порядка 34 млн рублей на ремонт 14 многоквартирных домов на территории Динского района в 2020 году.
Расположены они по следующим адресам:
ст. Динская, ул. Гоголя, 84 — подвал, отмостка
ст. Динская, ул. Красная, 97, корп. 1 — электроснабжение, отмостка
ст. Динская, ул. Красная, 105 — водоотведение, холодное водоснабжение, отмостка
ст. Динская, пер. Комарова, 3 — ремонт фасада
ст. Новотитаровская, ул. Южгипронисельстрой, 22 — холодное водоснабжение, теплоснабжение
ст. Новотитаровская, ул. Южгипронисельстрой, 1 — электроснабжение, ремонт кровли
ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 182 — электроснабжение, ремонт кровли
пос. Южный, ул. Новая, 15 — ремонт кровли
ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 60 — ремонт кровли
ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 62 — ремонт кровли
ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 40 — электроснабжение, ремонт кровли
ст. Васюринская, ул. Железнодорожная, 45 — водоотведение, ремонт кровли
ст. Васюринская, ул. Ставского, 65 — теплоснабжение, ремонт кровли
Сейчас готовятся проекты для каждого объекта. Затем они будут направлены на госэкспертизу. Ремонтные работы начнутся после получения положительного заключения экспертов.
Комментарии
очень хорошо, что в газете есть юридический раздел, расскажите о том как правильно пройти техосмотр и последствия покупки диагностической карты онлайн