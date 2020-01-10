Какие дома ждет капремонт в 2020 году?

Из Фонда капитального ремонта выделено порядка 34 млн рублей на ремонт 14 многоквартирных домов на территории Динского района в 2020 году.

Расположены они по следующим адресам:

ст. Динская, ул. Гоголя, 84 — подвал, отмостка

ст. Динская, ул. Красная, 97, корп. 1 — электроснабжение, отмостка

ст. Динская, ул. Красная, 105 — водоотведение, холодное водоснабжение, отмостка

ст. Динская, пер. Комарова, 3 — ремонт фасада

ст. Новотитаровская, ул. Южгипронисельстрой, 22 — холодное водоснабжение, теплоснабжение

ст. Новотитаровская, ул. Южгипронисельстрой, 1 — электроснабжение, ремонт кровли

ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 182 — электроснабжение, ремонт кровли

пос. Южный, ул. Новая, 15 — ремонт кровли

ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 60 — ремонт кровли

ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 62 — ремонт кровли

ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 40 — электроснабжение, ремонт кровли

ст. Васюринская, ул. Железнодорожная, 45 — водоотведение, ремонт кровли

ст. Васюринская, ул. Ставского, 65 — теплоснабжение, ремонт кровли

Сейчас готовятся проекты для каждого объекта. Затем они будут направлены на госэкспертизу. Ремонтные работы начнутся после получения положительного заключения экспертов.