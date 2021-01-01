Какие изменения в жизни Россиян произойдут с 1 января?

Основные нововведения, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда теперь 12792 рубля, был 12130 (это больше на 5,5 %).

Индексация пенсий по старости

Пенсии по старости увеличились на 6,3 %. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044 рубля 48 копеек.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2021 году – 98,86 рубля.

Увеличение материнского капитала

● На первого ребенка – до 483881,83 рубля (был 466617 рублей).

● На второго – до 155550 рублей (был 150000 рублей).

Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639432 рубля.

Повышение ставки НДФЛ у некоторых

С 13 % до 15 % для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц).

Как отмечает Госдума, разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет.

Средства от таких изменений будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями.

Действие электронных трудовых книжек

Тем, кто устраивается с 1 января на работу впервые, оформят только электронные трудовые книжки.

Те, у кого электронные трудовые книжки появились в прошлом году, смогут заполнить свой стаж до 2020-го. Раньше такой возможности не было. Предполагалось, что электронный формат трудовой книжки будет включать сведения только о стаже с 1 января 2020 года.

В будущем сведения о трудовом стаже можно будет посмотреть также через “Госуслуги”.

Удаленная работа и ее правила

В закон внесли особенности работы дистанционно. Например, такой формат не может быть поводом для снижения заработной платы, если объем работ остается такой же. В документе есть нормы, которые касаются рабочего времени и отдыха, порядка взаимодействия работника и работодателя, а также перечня оснований для увольнения сотрудников. Что касается последнего, работника могут уволить за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

В законе прописаны три формы удаленной работы:

1) на постоянной основе;

2) на определенный период;

3) периодическая (когда сотрудник трудится как в офисе, так и за его пределами).

Изменение работы психоневрологических интернатов (ПНИ)

Например, если раньше люди с психическими нарушениями проживали по шесть человек в учреждениях коридорного типа, то теперь их должны размещать в помещениях квартирного типа, по два-три человека в комнате, к которой прилегают кухня, санузел и гостиная.

ПНИ также обязаны оказывать пациентам помощь в содействии активного образа жизни, социализации, в профессиональном обучении и трудоустройстве.

Рекомендуется переименовать организации социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами, исключив слова «психоневрологический интернат».

Выплаты по больничным

Теперь выплаты по больничным будут приходить застрахованным гражданам напрямую из Фонда социального страхования. Ранее это делалось через работодателя. Выплата пособий гарантирована работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.

Автомобильные аптечки

С 1 января водители могут укомплектовать автомобильные аптечки самостоятельно в соответствии с приказом Минздрава России. Ранее необходимо было покупать уже готовые. Аптечки, произведенные до 1 января, смогут продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Льготная парковка

Автомобильный знак «Инвалид» больше не работает, необходимо оформлять электронное разрешение на парковку.

Новые противопожарные правила

С 1 января действуют новые противопожарные правила. Некоторые из них:

● на территории частных домов нельзя сжигать мусор и разводить костры;

● нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест;

● нельзя оставлять без присмотра горящие свечи и керосиновые лампы;

● нельзя устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления незаводского производства;

● нельзя курить в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте;

● нельзя размещать мебельные склады, детские центры в подвалах и цокольных этажах зданий, а также организовывать там производства и мастерские;

● больницы, торговые центры и другие объекты с массовым пребыванием людей должны иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от пожаров.



Изменение минимальных цен на алкоголь

● Бутылка водки, 0,5 л – до 243 рублей (было 230).

● Бутылка коньяка, 0,5 л – до 446 (было 433).

● Шампанское, 0,75 л – до 169 (было 164).



Вытрезвители

Теперь регионы имеют право на создание платных медицинских вытрезвителей. Цена пребывания в них будет рассчитываться за ночь, в среднем она составит 1,5 тыс. рублей. Но окончательную стоимость каждый субъект устанавливает самостоятельно.

Новые профессии, доступные для женщин

Теперь женщины могут устраиваться официально машинистами электропоездов, электричек, быть водителями фур, а также боцманами или матросами на суднах.

Список производств, работ и должностей, которые запрещены для женщин, сократился. Порядка 100 профессий для них теперь разрешены.

По-прежнему им нельзя заниматься деятельностью, связанной с химическим производством, подземными и горными работами, металлообработкой, бурением скважин, добычей нефти, газа, и многими другими.

Транспортный и земельный налог

Больше не надо предоставлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам. Сведения о них будут автоматически формироваться в информационной системе ФНС. Установлены также единые сроки уплаты этих налогов для организаций – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Маркировка изделий

Оборот немаркированных товаров легкой промышленности (одежды и обуви) теперь запрещен. До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 г.

К 2024 году в России создадут единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.

Покупатели смогут проверить легальность, качество и информацию о товаре. Для этого необходимо будет просканировать код маркировки с помощью мобильного приложения «Честный знак».

Обязательной становится и маркировка ювелирных изделий.

Российское виноделие

Теперь частным фермерских хозяйствам и ИП можно реализовывать произведенное ими из собственного винограда вино в объеме не более 15 тыс. декалитров в год (ранее действовало ограничение в 5 тыс. литров).

Также увеличился максимальный срок действия лицензий на производство, хранение и поставку вин и игристых вин из российского винограда с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения с 5 лет до 15.

Пляжные правила

Вступили в силу единые правила пользования пляжами. Например, запрещается приводить туда животных, заплывать за буйки, срывать, притапливать или передвигать их, купаться при подъеме красного или черного флага.

Маркировка молочной продукции

С 20 января она заработает в добровольном формате. При этом коды будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки.

С 1 сентября 2022 года будет введен режим полной прослеживаемости молочной продукции через систему маркировки.