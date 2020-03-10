Какие кружки есть в районном Доме культуры и Динской в частности?





После капитального ремонта районный Дом культуры возобновил свою работу.

Сейчас на постоянной основе там работают кружки и коллективы самодеятельного народного творчества.

“РВС” узнала, чем именно можно заняться в КДО Динского района и Динской в частности.



ВОКАЛЬНЫЙ ЖАНР

1. Народный хор ветеранов труда “Красная гвоздика” (старшее поколение от 50 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Виктор Вербицкий.

Расписание: понедельник, четверг с 13.00-17.00, пятница с 13.00-18.00.

2. Народный хор “Кубань” (старшее поколение 50-78 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Ольга Хвостенко.

Расписание: вторник, четверг с 10.00-14.00.

3. Народный ансамбль песни “Коханочка” (средний возраст 16-45 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Наталия Тонких.

Расписание: понедельник, среда с 15.00-18.00.

4. Народный вокальный ансамбль “Кубаночка” (средний возраст 20-52 года).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Елена Анисимова.

Расписание: понедельник с 16.00-18.00, четверг 17.00-19.00.

5. Народный вокальный ансамбль “Сувенир” (средний возраст 25-50 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Елена Пашенцева.

Расписание: понедельник с 10.00-12.00, среда с 16.00-18.00, пятница с 12.00-16.00 (индивидуально).

6. Детский вокальный кружок “Мелодика” (5-14 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Елена Кожемяка.

Расписание: среда, пятница с 12.00-17.00.



ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР



1. Образцовый хореографический ансамбль “Ладушки” (4-9 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: заслуженный работник культуры Кубани Надежда Маркина.

Расписание: вторник с 17.00-20.00, среда с 18.00-20.00, четверг с 17.00-20.00, суббота с 10.00-13.30.

2. Образцовый хореографический ансамбль “Непоседы” (10-17 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Клементий Маркин.

Расписание: вторник с 09.30-11.10, среда с 14.30-16.00, пятница с 16.00-17.30, суббота с 12.00-16.00.

3. Детский хореографический коллектив “Зажигай” (дети от 4 лет).

Адрес: СДК пос. Украинский.

Руководитель: Ксения Черная.

Расписание: вторник, пятница с 15.30-19.00.



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР



1. Образцовый театр - студия “Зеркало” (7-14 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Ирина Можегова.

Расписание: вторник с 9.00-11.00, четверг с 15.00-17.00, суббота с 12.00-14.30.

2. Театральный кружок “Платформа” (дети до 14 лет).

Адрес: Мира, 1.

Руководитель: Александра Кравцова.

Расписание: вторник с 16.30-18.30, среда с 16.30-19.00.

3. Театральный кружок “Капель” (дети до 14 лет).

Адрес: пос. Украинский, ул. Советов, 4/1.

Руководитель: Елена Котлярова.

Расписание: вторник, четверг с 16.00-18.00.



МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР

1. Кружок народных инструментов “Кубанские узоры” (12-20 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Александр Алещенко.

Расписание: понедельник и четверг, индивидуальные занятия с 14.00-15.00, ансамбль с 15.00-16.30.



ЖАНР ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

1. Кружок “ДПИ” “Ивушка” (от 50 до 70 лет)

Адрес: Динская, ул. Ульянова, 50.

Руководитель: мастер декоративно-прикладного искусства Кубани Валентина Монастырная.

Расписание: понедельник с 9.00-14.00, четверг с 10.00-13.00.

2. Кружок “ДПИ” “Умелица” (от 25 и старше).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Жанна Солдатенкова.

Расписание: понедельник, вторник, среда с 10.00-13.00.



ЦИРКОВОЙ ЖАНР

1. Образцовая цирковая студия “Арлекино” (4-14 лет).

Адрес: Динская, Красная, 23.

Руководитель: Ольга Данилейко.

Расписание: понедельник, среда, четверг с 18.00-20.00, суббота с 17.00-20.00, воскресенье с 17.00-20.00.

2. Образцовая цирковая студия “Серпантин” (5-18 лет).

Адрес: пос. Украинский. ул. Советов, 4/1.

Руководитель: Наталья Снитко.

Расписание: понедельник, среда, пятница с 16.00-20.00, вторник, четверг (индивидуально) с 18.00-20.00, воскресенье с 13.00-15.00.



Дополнительную информацию о работе коллективов и кружков можно узнать по телефону: 6-29-93.







