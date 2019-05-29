Какие мероприятия пройдут в Динской на День России?





12 июня в нашей стране отмечается День России. Какие интересные мероприятия ждут в этот праздник жителей Динской, узнала редакция «РВС».

С 10.00 до 22.00 в парке культуры и отдыха будут работать детские аттракционы.

С 17.00 до 20.00 на фонтанной площади пройдет гала-концерт лучших творческих коллективов-участников районного фестиваля «Кубанская музыкальная весна – 2019».

С 20.00 до 21.00 на фонтанной площади в Динской пройдет ретро-дискотека - выступление вокального квинтета «Пари плюс» (г. Краснодар). Для гостей прозвучат популярные песни 1970-1980 гг. и современные хиты.