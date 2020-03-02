Какие многоквартирные дома в районе отремонтируют в 2020 году?

В своем отчете о задачах на 2020 год глава Динского района Евгений Пергун рассказал о том, что в 2020-м из Фонда капитального ремонта выделено порядка 36 млн рублей на ремонт 14 многоквартирных домов (МКД) в муниципалитете.

После этого в редакцию “РВС” начали поступать вопросы, по каким именно адресам отремонтируют МКД.

Одна динчанка поинтересовалась конкретно, спросив, будут ли проведены какие-то работы с многоквартирным домом на Красной, 11?

Журналист “РВС” запросила информацию в управлении ТЭК и ЖКХ администрации Динского района.

Ремонт произведут по следующим адресам:

Динская

ул. Гоголя, 84;

ул. Красная, 97/1;

ул. Красная, 105;

пер. Комарова, 3.

Новотитаровская

ул. Южгипрониисельстрой, 1;

ул. Южгипрониисельстрой, 22;

ул. Ленина, 182.

Южный

ул. Новая, 15.

Васюринская

ул. Комсомольская, 40;

ул. Комсомольская, 48;

ул. Комсомольская, 60;

ул. Комсомольская, 62;

ул. Железнодорожная, 45;

ул. Ставского, 65.

В администрации Динского района сообщили, что многоквартирный дом, расположенный на Краснаой, 11, в этом году не будет ремонтироваться. Он включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД в плановый период 2032-2034 гг.