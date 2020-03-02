Какие многоквартирные дома в районе отремонтируют в 2020 году?
В своем отчете о задачах на 2020 год глава Динского района Евгений Пергун рассказал о том, что в 2020-м из Фонда капитального ремонта выделено порядка 36 млн рублей на ремонт 14 многоквартирных домов (МКД) в муниципалитете.
После этого в редакцию “РВС” начали поступать вопросы, по каким именно адресам отремонтируют МКД.
Одна динчанка поинтересовалась конкретно, спросив, будут ли проведены какие-то работы с многоквартирным домом на Красной, 11?
Журналист “РВС” запросила информацию в управлении ТЭК и ЖКХ администрации Динского района.
Ремонт произведут по следующим адресам:
Динская
ул. Гоголя, 84;
ул. Красная, 97/1;
ул. Красная, 105;
пер. Комарова, 3.
Новотитаровская
ул. Южгипрониисельстрой, 1;
ул. Южгипрониисельстрой, 22;
ул. Ленина, 182.
Южный
ул. Новая, 15.
Васюринская
ул. Комсомольская, 40;
ул. Комсомольская, 48;
ул. Комсомольская, 60;
ул. Комсомольская, 62;
ул. Железнодорожная, 45;
ул. Ставского, 65.
В администрации Динского района сообщили, что многоквартирный дом, расположенный на Краснаой, 11, в этом году не будет ремонтироваться. Он включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД в плановый период 2032-2034 гг.
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