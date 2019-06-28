Какие направления есть в Детско-юношеской спортивной школе № 3?
Продолжаем серию публикаций о спортивных школах района, чтобы динчанам было проще сориентироваться в какую секцию определить ребенка в следующем учебном году. В этот раз мы собрали информацию о программах, по которым готовят в детско-юношеской спортивной школе №3. Здесь вы узнаете с какого возраста принимают ребенка и данные о тренерах. Об общеразвивающих программах в этом учреждении читайте в следующем номере.
Общеразвивающие программы
Теннис
Возраст: от 7 до 18 лет.
Педагоги
Оксана Горелова. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 6 лет.
футбол
Возраст: от 8 до 18 лет.
Педагоги
Василий Демешко. Среднее техническое образование. Общий стаж работы – 39 лет, педагогический – 29 лет.
Владимир Тупиченко. Высшее физкультурное образование. Первая квалификационная категория. Общий стаж работы – 39 лет, педагогический – 39 лет.
Шота Сепертеладзе. Высшее педагогическое образование. Высшая квалификационная категория. Общий стаж работы – 39 лет, педагогический – 31 год.
Александр Козлов. Высшее педагогическое образование. Высшая квалификационная категория. Общий стаж работы – 41 год.
Киокусинкай карате-до
Возраст: от 6 до 9 лет.
Педагоги
Сергей Сидоренко. Высшее профессиональное образование, педагогический стаж – 7 лет.
Тайский бокс
Возраст: от 7 до 18 лет.
Педагоги
Александр Маценко. Высшее профессиональное образование.
Бадминтон
Возраст: от 8 до 18 лет.
Педагоги
Ольга Горчакова. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 7 лет.
Пауэрлифтинг
Возраст: от 10 до 18 лет.
Педагоги
Антон Тарасов. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 8 лет.
Легкая атлетика
Возраст: от 9 до 18 лет.
Педагоги
Елена Коротаева. Тренер-преподаватель первой категории. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 12 лет.
Дмитрий Родионов. Среднее профессиональное образование. Педагогический стаж – 3 года.
Бокс
Возраст: от 7 до 18 лет.
Педагоги
Виталий Бодров. Среднее профессиональное образование. Педагогический стаж – 20 лет.
Григор Даштоян. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 7 месяцев.
Рукопашный бой
Возраст: от 7 до 18 лет.
Педагоги
Сергей Каленский. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 1 год.
Регби
Возраст: от 7 до 18 лет.
Педагоги
Николай Еременко. Мастер спорта по регби. Высшее физкультурно-спортивное образование. Педагогический стаж – 12 лет.
Николай Шугай. Мастер спорта международного класса. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 6 месяцев.
Спортивная
акробатика
Возраст: от 6 до 18 лет.
Педагоги
Александр Тур. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж – 30 лет.
Адаптивная физическая культура
Пауэрлифтинг
Возраст: от 10 до 18 лет.
Педагоги
Юрий Шкабарня. Заслуженный тренер России, доцент кафедры адаптивной физической культуры Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Стаж работы – 31 год.
Предпрофессиональные программы
Пауэрлифтинг
Возраст: от 10 до 18 лет
Педагоги: Антон Тарасов. Высшее профессиональное образование. Награжден почетной грамотой Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Стаж работы в дополнительном образовании 8 лет.
Киокусинкай
карате-до
Возраст: от 10 до 18 лет
Педагоги: Сергей Сидоренко - Высшее профессиональное образование (физкультурно-спортивное), первая квалификационная категория, кандидат в мастера спорта. Педагогический стаж 7 лет.
Бокс
Возраст: от 10 до 18 лет
Педагоги: Виталий Бодров.Среднее профессиональное образование. Педагогический стаж 20 лет.
Григор Даштоян. Высшее профессиональное образование.
Регби
Возраст: от 8 до 18 лет
Педагоги: Николай Еременко, мастер спорта по регби. Образование высшее, физкультурно-спортивное. Педагогический стаж 12 лет.
Николай Шугай, мастер спорта международного класса. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 6 месяцев.
Футбол
Возраст: от 8 до 18 лет
Педагоги: Алексей Бойченко, высшее физкультурно-спортивное образование, кандидат в мастера спорта. Педагогический стаж 17 лет.
Василий Демешко. Педагогический стаж 29 лет
Александр Михайлов, высшее физкультурно-спортивное образование. Педагогический стаж 1 год.
Шота Сепертеладзе, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория. Педагогический стаж 31 год
Владимир Тупиченко, высшее физкультурно-спортивное образование, отличник физической культуры. Педагогический стаж 40 лет.
Александр Козлов, высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория. Педагогический стаж 38 лет.
Легкая Атлетика
Возраст: от 9 до 18 лет
Педагоги: Елена Коротаева −1 категория, высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 12 лет
Дмитрий Родионов– среднее профессиональное образование. Педагогический стаж 3 года.
«Рукопашный бой»
Возраст: от 7 до 18 лет
Педагоги: Сергей Каленский. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 1год.
«Бадминтон»
Возраст: от 8 до 18 лет
Педагоги: Ольга Горчакова - высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 7 лет
«Спортивная акробатика»
Возраст: от 6 до 18 лет
Педагоги: Яна Качкина. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 13,5 года.
Владимир Харьковских. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж 33 года.
Александр Тур. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 32 года.
«Тайский бокс»
Возраст: от 10 до 18 лет
Педагоги: Александр Маценко. Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 7 лет.
«Теннис»
Возраст: от 7 до 18 лет
Педагоги: Оксана Горелова, Высшее профессиональное образование. Педагогический стаж - 4,5 года.
Контакты:
+7 (861) 626-62-49
sportschooldinsk@mail.ru
Адрес: ст. Динская,
ул. Октябрьская, 2.
Скачать образец заявления и подробно ознакомиться с правилами приема можно на сайте школы. Также подать заявку на прием можно через навигатор.
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