Какие нововведения ожидают россиян в сентябре?
Законы, которые вступают в силу в сентябре 2019 года.
Протокол о ДТП можно будет оформить онлайн
С 1 сентября водители, попавшие в ДТП, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг. Для этого у участников происшествия должно быть мобильное приложение «Помощник ОСАГО».
В Госдуме считают, что нововведение облегчит взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами, а также снизит количество пробок на дорогах из-за мелких происшествий.
Заканчивается срок перерасчета пенсий работников села
1 сентября истекает срок, в течение которого Пенсионный Фонд России должен пересчитать размер фиксированной выплаты к пенсиям работников сельского хозяйства.
Проработавшим там не менее 30 лет с 1 января 2019 года полагается 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии. Она делается автоматически при наличии в выплатном деле необходимой информации.
Контроль цен в кино и на развлекательные мероприятия
Запрещается c 1 сентября продавать билеты в театры, цирки, музеи и на концерты по цене выше той, что указана на самом билете. Стоимость дополнительных услуг, например доставки, должна быть менее 10% цены билетов. Также вводятся новые условия их возврата.
Компенсации для журналистов в горячих точках
Журналист, работающий в горячей точке, с 1 сентября сможет получить компенсацию от редакции в случае причинения вреда здоровью. При этом у него должен быть трудовой договор с редакцией. В случае гибели компенсацию получит его семья.
Срок выплаты — 30 дней с даты представления необходимых документов.
На открытых заседаниях суда будет вестись аудиозапись
На заседаниях по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций с 1 сентября будет обязательно вестись аудиозапись. Ее неточность можно будет оспорить. Это не касается заседаний суда в закрытом режиме.
Состав суда при рассмотрении гражданских, административных и арбитражных дел будет формироваться автоматизированно.
В некоторых населенных пунктах администрация сможет выполнять функции нотариуса
Органы местного самоуправления городских и муниципальных округов с 1 сентября смогут оказывать нотариальные услуги, например удостоверение доверенностей, свидетельствование верности копий документов. Заниматься вопросами распоряжения наследством и имуществом они не будут, чтобы исключить злоупотребления.
Нововведение коснется населенных пунктов, где нет своего нотариуса.
Призывники смогут отказаться от отсрочки от службы в армии
Граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, смогут с 1 сентября отказаться от этого права. Достаточно подать заявление в призывную комиссию.
У призванных на службу до 1 сентября 2019 года появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок.
Появится еще одна категория налогоплательщиков
2 сентября добавится новая категория налогоплательщиков — участники специальных инвестиционных контрактов. Это инвесторы, которые заключают спецсоглашение с государством. В нем фиксируются обязательства инициатора проекта, а также гарантии поддержки от государства.
Такие инвесторы смогут получить льготы по налогу на прибыль в течение всего срока действия контракта.
Новые нормы снятия и перевода денег через электронные кошельки
Клиент сможет с 15 сентября снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа (например, электронного кошелька), если он прошел процедуру упрощенной идентификации, и при этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в день и 40 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, клиент может таким же образом перевести деньги на банковский счет в пользу юрлиц и ИП, если остаток средств в любой момент составляет не более 60 тыс. рублей, а общая сумма перевода не превышает 200 тыс. рублей в месяц.
Россиянам будет проще оформить излишки используемой земли
С 16 сентября упрощается проведение комплексных кадастровых работ. В частности, если во время проведения этих работ выясняется, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить эти излишки земли.
Закон также регламентирует выполнение комплексных кадастровых работ в зависимости от особенностей расположения на земельных участках различных объектов: улиц, скверов, многоквартирных домов, садоводческих и огороднических хозяйств, линейных объектов, лесов и т. д.
Новые правила обращения с опасными отходами
Создается федеральная система обращения с отходами I и II классов опасности. ИП и юрлица с 25 сентября смогут накапливать отходы, обрабатывать, утилизировать и т. д. самостоятельно либо передавать их федеральному оператору (Росатом).
Депутаты считают, что данные нововведения — это гарантия того, что все опасные отходы будут обязательно утилизированы.
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