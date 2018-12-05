Какие нововведения в законах ждут россиян до конца года?

Инвестиционные советники теперь объединятся в организации

С 21 декабря вступает в силу федеральный закон, устанавливающий правовые основы инвестиционного консультирования — им признается оказание консультативных услуг в отношении ценных бумаг и сделок с ними. Инвестиционные советники должны вступить в саморегулирующуюся организацию.

Сотруники ГИБДД будут иметь доступ к тахографу

С 21 декабря сотрудникам госавтоинспекции дается в соответствии с законом право доступа к тахографам (устройство для регистрации скорости, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха водителя и экипажа), установленным на транспортных средствах, чтобы контролировать состояние шофера для безопасности перевозки.

Изменения в организации дорожного движения и парковок

С 30 декабря все это будет прописано в отдельном Федеральном законе. Он устанавливает приоритет безопасности над скоростью и регулирует:

развитие парковочного пространства;

введение ограничений на передвижения по дорогам;

развитие дорожной инфраструктуры;

создание условий для передвижения всех участников дорожного движения;

обеспечение экологической безопасности и другое.

Негосударственные пенсионные фонды должны стать АО

До 31 декабря негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность в виде некоммерческой организации и не являющиеся страховщиками по обязательному пенсионному страхованию, должны быть преобразованы в акционерные общества или ликвидированы.

Срок безвизового режима для владельцев Fan ID подходит к концу

31 декабря заканчивается срок действия безвизового режима для лиц, посетивших РФ в качестве зрителей Чемпионата мира по футболу, на основании «паспорта болельщика».

Установка приборов учета тепла

До 31 декабря помещения с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем 0,2 Гкал/час должны быть оборудованы введенными в эксплуатацию приборами учета тепловой энергии.