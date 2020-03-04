Какие новшества в законах принес россиянам март

Адвокат получит гонорар, если выиграет дело

С 1 марта граждане, ограниченные в средствах на момент заключения соглашения с адвокатом, могут выплатить ему вознаграждение в случае выигрыша. Размер вознаграждения будет зависеть от результата.

Стоит отметить, что при этом гонорары успеха не могут применяться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Взаимозаменяемость лекарств

Как указано на официальном сайте Государственной думы, “порядок определения взаимозаменяемости лекарств с 1 марта станет прозрачнее. Предполагается, что реестр таких лекарств подготовит Минздрав, он будет открытым”. Разместить его в интернете министерство обязуется до 1 июля.

Закон позволит гражданам проще узнавать о взаимозаменяемости лекарств и выбирать из аналогов.

Техосмотр для раритетного транспорта

1 марта вступил в силу утвержденный Росстандартом ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. В нем указаны необходимые требования к их безопасности и методы проверки.

Раритетными признаны мотоциклы, легковые автомобили и прицепы массой не более 3,5 тонн старше 30 лет, а также прицепы более 3,5 тонны, грузовые автомобили, автобусы и троллейбусы, использующиеся для некоммерческих целей, старше 50 лет.

Ужесточится контроль за этиловым спиртом

С 28 марта появится новый вид лицензии – на производство этилового спирта для создания фармацевтической субстанции. Этот спирт может использоваться только для производства этой же организацией фармацевтической субстанции этанола.

На транспорте усилят безопасность

Сотрудники служб безопасности аэропортов, вокзалов и метро имеют право со 2 марта в экстренных случаях использовать электрошокеры.

При этом они обязаны действовать так, чтобы вред был минимальным, и при необходимости оказать пострадавшему первую помощь.

Самозанятые смогут принимать участие в госзакупках

С 28 марта люди, которые зарегистрированы как самозанятые, смогут участвовать в госзакупках на льготных условиях – таких же, как малый и средний бизнес.

Это, например, участие в различных программах партнерства, сокращенный срок оплаты за товары и услуги и т. д.

Лишение лицензии за азартные игры под видом лотереи

С 28 марта у участников рынка ценных бумаг будут отбирать лицензии за азартные игры и лотереи, которые проводились под видом их профессиональной деятельности.

В Госдуме считают, что это позволит более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Маркировка для обуви

С 1 марта 2020 года запретили торговлю обувью без специальной маркировки. Производители и импортеры этих товаров теперь обязаны присваивать изделиям уникальный код DataMatrix, который покупатели смогут отсканировать, чтобы убедиться в легальности продукта. Нераспроданную до вступления закона в силу обувь тоже обязаны промаркировать.

Но действие закона не распространяется на ввоз товаров из duty free для личного пользования, сшитую на заказ продукцию, витринные образцы и некоторые другие виды.