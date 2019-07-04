Какие новые социальные объекты и когда появятся в Динском районе
Динской район в 2019 году богат на строящиеся социальные объекты. Некоторые из них пока находятся только на этапе проектирования, другие строятся уже полным ходом.
«РВС» выяснила, когда динчанам ждать новые детские сады, школы и спортивные учреждения.
Школа на 1100 мест в поселке Южном
На строительно-монтажные работы заложено 726 млн 461 тыс. 736,41 руб.
Из этих средств уже освоено почти 600 миллионов рублей.
Сейчас завершаются отделочные работы и благоустраивают территорию.
До 8 августа 2019 года должны завершить строительство.
Ввод в эксплуатацию планируется до 1 сентября.
Детский сад на 200 мест на улице Королева, 47 в станице Новотитаровской.
Объем финансирования составляет 144 млн 693 тыс. 725 руб.
Уже выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на сумму: 19 млн 657 тыс. 82 руб., также, согласно контракту подрядной организации, перечислен авансовый платеж в размере 30 % (43 млн 408 тыс177,57 руб).
Подрядной организацией устроена монолитная плита перекрытия на отметке -100.
Выполнены работы по заливке бетонных колонн первого этажа.
Завершить строительство планируется до ноября, а ввести в эксплуатацию — в конце текущего года.
Детский сад на улице Центральной, 22а в поселке Зарождение Мичуринского сельского поселения.
В настоящий момент ведутся проектные работы.
Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ – более 200 млн руб.
Когда будет начато строительство, еще не определено.
Крытый плавательный бассейн в БОУ СОШ № 1
На строительно-монтажные заложено 130 млн 173 тыс. 998,64 руб.
Уже освоено более 10,5 миллиона рублей.
Сейчас выполняются работы по устройству гидроизоляции в котловане под резервуар дождевых стоков. Также производится кладка внутренних перегородок.
Завершить строительство планируют в конце октября, а ввести в эксплуатацию бассейн — в ноябре.
Закончено строительство офиса врача общей практики (ВОП) на хуторе Карла Маркса Новотитаровского сельского поселения.
В 2018 году завершены строительно-монтажные работы в полном объеме. Всего на него затратили 11 млн 92 тыс. 286,26 руб.
Уже в июне текущего года офис врача общей практики начал работу. Сейчас он передан в краевое ведомство.
Спортивный центр на улице Красной, 1 Б/1 в станице Динской.
В настоящий момент проходит государственную экспертизу.
Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 407 млн 596 тыс. руб.
Сроки строительства пока неизвестны.
Малобюджетный спортивный комплекс на улице Широкой, 48а в станице Новотитаровской Динского района.
Проект проходит государственную экспертизу.
Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 млн руб.
Начало строительства планируется в 2019 году.
Кроме того, в Динском районе проектируются спортивные залы:
территория СОШ № 14 в станице Васюринской;
СОШ № 21, село Красносельское;
ООШ № 9, хутор Карла Маркса.
Также ведутся работы по проектированию ВОПа в поселке Агроном Мичуринского сельского поселения.
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