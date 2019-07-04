Какие новые социальные объекты и когда появятся в Динском районе

Динской район в 2019 году богат на строящиеся социальные объекты. Некоторые из них пока находятся только на этапе проектирования, другие строятся уже полным ходом.

«РВС» выяснила, когда динчанам ждать новые детские сады, школы и спортивные учреждения.

Школа на 1100 мест в поселке Южном

На строительно-монтажные работы заложено 726 млн 461 тыс. 736,41 руб.

Из этих средств уже освоено почти 600 миллионов рублей.

Сейчас завершаются отделочные работы и благоустраивают территорию.

До 8 августа 2019 года должны завершить строительство.

Ввод в эксплуатацию планируется до 1 сентября.

Детский сад на 200 мест на улице Королева, 47 в станице Новотитаровской.

Объем финансирования составляет 144 млн 693 тыс. 725 руб.

Уже выполнены и оплачены строительно-монтажные работы на сумму: 19 млн 657 тыс. 82 руб., также, согласно контракту подрядной организации, перечислен авансовый платеж в размере 30 % (43 млн 408 тыс177,57 руб).

Подрядной организацией устроена монолитная плита перекрытия на отметке -100.

Выполнены работы по заливке бетонных колонн первого этажа.

Завершить строительство планируется до ноября, а ввести в эксплуатацию — в конце текущего года.



Детский сад на улице Центральной, 22а в поселке Зарождение Мичуринского сельского поселения.

В настоящий момент ведутся проектные работы.

Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ – более 200 млн руб.

Когда будет начато строительство, еще не определено.

Крытый плавательный бассейн в БОУ СОШ № 1

На строительно-монтажные заложено 130 млн 173 тыс. 998,64 руб.

Уже освоено более 10,5 миллиона рублей.

Сейчас выполняются работы по устройству гидроизоляции в котловане под резервуар дождевых стоков. Также производится кладка внутренних перегородок.

Завершить строительство планируют в конце октября, а ввести в эксплуатацию бассейн — в ноябре.

Закончено строительство офиса врача общей практики (ВОП) на хуторе Карла Маркса Новотитаровского сельского поселения.

В 2018 году завершены строительно-монтажные работы в полном объеме. Всего на него затратили 11 млн 92 тыс. 286,26 руб.

Уже в июне текущего года офис врача общей практики начал работу. Сейчас он передан в краевое ведомство.

Спортивный центр на улице Красной, 1 Б/1 в станице Динской.

В настоящий момент проходит государственную экспертизу.

Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 407 млн 596 тыс. руб.

Сроки строительства пока неизвестны.





Малобюджетный спортивный комплекс на улице Широкой, 48а в станице Новотитаровской Динского района.

Проект проходит государственную экспертизу.

Ориентировочная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 30 млн руб.

Начало строительства планируется в 2019 году.





Кроме того, в Динском районе проектируются спортивные залы:

территория СОШ № 14 в станице Васюринской;

СОШ № 21, село Красносельское;

ООШ № 9, хутор Карла Маркса.

Также ведутся работы по проектированию ВОПа в поселке Агроном Мичуринского сельского поселения.