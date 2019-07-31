Какие перемены ожидают дорогу «Краснодар – Ейск»?

Как сообщает администрация Динского района, до 2022 года будет реконструирован участок автодороги «Краснодар – Ейск» протяженностью более 22 км.

В последние годы эта дорога регионального значения очень перегружена, возникают большие пробки, увеличилась аварийность.

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев доложил губернатору края Вениамину Кондратьеву, что исправить ситуацию планируется за счет реконструкции двух дорожных объектов – в Динском и Тимашевском районах.

Работы будут вестись в два этапа. В первую очередь на участке дороги протяженностью 10 км до станицы Медведовской будет увеличено количество полос с двух до четырех.

Реконструкция 12-километрового участка краевой дороги от Новотитаровской до границы с Тимашевским районом запланирована на 2 этап.

В районе станицы Старомышастовской построят транспортную развязку.