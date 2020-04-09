Какие проблемы принес карантин продуктовым магазинам на рынке

Многим людям карантин принес очень много ограничений, проблем с передвижением, с работой. Коснулось это и предпринимателей.

Так, в редакцию «РВС» обратилась динчанка, у которой свой магазин на динском центральном рынке.





«31 марта утром нам всем сообщили, что торговля приостанавливается. У меня остались полные холодильники скоропортящихся продуктов. Да, мы можем вывозить товар из магазина, но где же его реализовывать?

Президент говорит о том, что продуктовые магазины должны работать. Почему же тогда закрыли их и аптеку? Тем более по документам у нас не рынок или ярмарка, а торговый комплекс.

Сейчас такие предприниматели, как я, несут огромные убытки: деньги вложили, а теперь просто придется все это выбросить? Как быть в такой ситуации?» – хочет знать Елена.

В администрации Динского района пояснили, что, согласно постановлению губернатора, работа всех торговых комплексов, ярмарок и рынков приостановлена.

Если ситуация не будет ухудшаться, то можно надеяться, что в ближайшее время все эти объекты торговли откроются.

Что касается компенсации предпринимателям, то пока этот вопрос решается на краевом уровне.

На федеральном уровне предусмотрена отсрочка от налоговых платежей, микрозайм под 0,1 % годовых.