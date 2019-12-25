Какие работы проводит строительная техника рядом со школой №3?

Рядом со школой №3 станицы Динской работает строительная техника на территории, которая огорожена забором. Местные жители интересуются, какой объект на этом месте будет возведен. «Одни говорят, что спортзал для третьей школы построят, другие - что новый жилой комплекс. Так где же правда?» - спрашивают люди.

Журналист «РВС» связалась с управлением архитектуры Динского района, где ей пояснили, что на данной территории проводится расчистка. Пока не запланировано возведение какого-либо здания. Сейчас проводится обсуждение, какой именно социальный объект лучше всего подойдет для этого места».

В школе № 3 также прокомментировали, что информации о планируемом строительстве спортзала не поступало.