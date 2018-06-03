Какие существуют меры социальной поддержки многодетных?

Многодетной признается семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет (при обучении детей в общеобразовательных организациях и в государственных образовательных организациях по очной форме на бюджетной основе – до 23 лет).

Многодетным семьям в числе других мер социальной поддержки предоставляются:

Ежегодная денежная выплата в размере 4735 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка, предоставляемая равными долями ежеквартально (по 1183 руб. 75 коп. в квартал).

Установление размера максимально допустимой доли собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 15 %;

Учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей предоставлено право приобретения льготного проездного билета на проезд в городском пассажирском транспорте.

При рождении (усыновлении) после 1 января 2011 года третьего ребёнка или последующих детей материнский (семейный) капитал (в 2018 году его размер составляет 119814 руб.); распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям возможно по следующим направлениям: улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края, получение образования ребенком (детьми), газификация жилого помещения (домовладения) на территории Краснодарского края.

Дети первых шести месяцев жизни, находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, получающих пособие на ребенка, бесплатно обеспечиваются специализированными продуктами детского питания.

От уплаты транспортного налога на основании справки о постановке на учёт в управлении социальной защиты населения по месту жительства освобождается один из родителей (усыновителей) в многодетной семье по автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, автобусам с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно в отношении одной единицы транспортного средства по выбору налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним транспортных средств.

Предоставление льготного питания детям из многодетных семей в общеобразовательных организациях на основании справки, подтверждающей постановку многодетной семьи на учёт в органах социальной защиты населения по месту жительства в качестве многодетной.

Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет имеют право на бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту врача.

Подробную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной защиты населения в Динском районе по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55 (тел. 6-16-39, 6-16-40, 6-50-68, 6-58-97).