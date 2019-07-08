Какие улицы в Динской отремонтируют в этом году
Журналист «РВС» пообщалась с главой администрации Динского сельского поселения Виталием Литвиновым и выяснила, на каких улицах в райцентре появится новый асфальт в этом году.
«Что касается реконструкции улицы Красной, в данный момент проектно-сметная документация проходит экспертизу в крае», – отметил глава.
Также Виталий Литвинов рассказал, что в 2019 году проходит I этап капитального ремонта улицы Коммунальной. Приведут в порядок участок от улицы Гоголя до Ленина.
В настоящее время проведен ямочный ремонт от улицы Ленина до Садовой.
Подрядчиком стало НАО ДСУ № 1.
К выполнению работ приступят примерно 15 июля.
После согласования с ГИБДД улица Коммунальная будет частично перекрыта – ориентировочно по 3 квартала.
«Администрация приносит извинения за причиненные неудобства, связанные с ремонтными работами», – подчеркнул глава Динского сельского поселения.
С Министерством транспорта заканчивается согласование схемы объезда грузового транспорта. Его планируется направить по улицам Крайней, Краснодарской, Шевченко и по Коммунальной в том числе.
Ориентировочный срок окончания работ по I очереди – 1 ноября 2019 года.
«Одновременно с капитальным ремонтом проводится замена ветхих сетей на улице Коммунальной.
На участке от улицы Гоголя в направлении Садовой уже заменено 200 метров водопровода. Работы продолжаются», – рассказал Виталий Литвинов.
8 июля проходят торги, на которых определят подрядчика по ремонту четырех улиц: Октябрьской, Первомайской, Кирпичной и Линейной.
Улицы Октябрьскую (от Гоголя до Садовой) и Первомайскую (от Красной до Коммунальной) сделают в асфальтном исполнении.
А на Кирпичной (от Красной до Коммунальной) и Линейной (от Красной до Краснодарской), кроме асфальтированной проезжей части, будут и тротуары.
Все улицы должны быть отремонтированы до начала ноября.
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