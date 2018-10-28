Какие услуги можно получить от МРЭО ГИБДД через интернет?
Все, кто имеет доступ к глобальной сети, могут воспользоваться преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Зарегистрировавшись на сайте «WWW.GOSUSLUGI.RU», получат доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России. Преимущества у граждан, зарегистрировавшихся на ЕПГУ:
- сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди);
- бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно, не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу;
- снижение коррупционных рисков;
- снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.
МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Проведение экзаменов на право управления ТС, выдача водительских удостоверений:
- получение водительского удостоверения;
- замена водительского удостоверения;
- получение международного водительского удостоверения.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:
1. Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.
2. Выбрать необходимую услугу.
3. Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения и желаемую дату, время (учитывая расписание работы в месте оказания услуги).
4. После внесения данных система выполнит обработку и отправку вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.
5. В случае положительного ответа (о котором сообщит система), нужно прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами документов и получить услугу.
6. Зарегистрироваться на ЕПГУ можно в МФЦ, расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 112, тел.: 86162-6-64-14.
При обращении по вопросу регистрации транспортного средства заявителем, возможна уплата государственной пошлины в меньшем размере, при совершении регистрационных действий с транспортным средством без замены ранее присвоенных государственных регистрационных знаков. В этом случае уплата государственной пошлины уменьшается на две тысячи рублей.
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