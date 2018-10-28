Какие услуги можно получить от МРЭО ГИБДД через интернет?

Все, кто имеет доступ к глобальной сети, могут воспользоваться преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись на сайте «WWW.GOSUSLUGI.RU», получат доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России. Преимущества у граждан, зарегистрировавшихся на ЕПГУ:

- сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди);

- бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно, не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу;

- снижение коррупционных рисков;

- снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. Проведение экзаменов на право управления ТС, выдача водительских удостоверений:

- получение водительского удостоверения;

- замена водительского удостоверения;

- получение международного водительского удостоверения.

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:

1. Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.

2. Выбрать необходимую услугу.

3. Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения и желаемую дату, время (учитывая расписание работы в месте оказания услуги).

4. После внесения данных система выполнит обработку и отправку вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.

5. В случае положительного ответа (о котором сообщит система), нужно прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами документов и получить услугу.

6. Зарегистрироваться на ЕПГУ можно в МФЦ, расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 112, тел.: 86162-6-64-14.

При обращении по вопросу регистрации транспортного средства заявителем, возможна уплата государственной пошлины в меньшем размере, при совершении регистрационных действий с транспортным средством без замены ранее присвоенных государственных регистрационных знаков. В этом случае уплата государственной пошлины уменьшается на две тысячи рублей.