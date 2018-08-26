Какие законопроекты рассмотрят депутаты Госдумы осенью

Осенью депутаты Госдумы рассмотрят множество законопроектов, которые касаются социальной сферы. Вот несколько значимых проектов.

Изменение порядка предоставления отпуска для многодетных родителей

Этот законопроект ожидает второго чтения. Речь идет о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудников, которые воспитывают троих и более детей. Им хотят предложить самостоятельно выбирать удобное время для отпуска вне зависимости от решения работодателя.

Ускорение выдачи сертификатов на материнский капитал

Сейчас срок выдачи составляет месяц. Его хотят сократить до 15 дней с даты приема заявления. Изменения предполагают внести в статью 5 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Информирование семей о положенных им льготах

Этот законопроект рассмотрят осенью в первом чтении. Предполагается, что при получении свидетельства о рождении малыша в ЗАГСах и МФЦ родителям будут выдавать памятки о положенных им льготах. Авторы считают, что многие не владеют всей информацией о том, какими льготами они могут воспользоваться при рождении ребенка.

Средства граждан защитят от взысканий

Предлагается защищать от взыскания долгов средства маткапитала, детские пособия, компенсационные и единовременные выплаты, сумму, которые выплачиваются в возмещение вреда, причиненного здоровью. Их предлагается зачислять на специальный банковский счет.

Совершенствование пенсионной системы





Это, пожалуй, один из самых важных проектов осенней сессии. Проект уже прошел первое чтение – 19 июля, 21 августа по итогам парламентско-общественных слушаний создали рабочую группу.

Первое заседание планируется провести в период с 30 августа по 2 сентября. Ожидается, что реализация мер позволит ежегодно индексировать пенсии выше уровня инфляции. Напомним, авторы законопроекта считают необходимым повышение пенсионного возраста: мужчинам – до 65 лет, женщинам – до 63 лет.

Защита от коллекторов

Еще в июле был внесен проект закона, по которому кредиторов хотят обязать проверять данные о владельцах сим-карт. Кроме того, предлагается создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Подобное не позволит кредитору начать требовать просроченную задолженность от тех, кто и вовсе не имеет отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты.





Дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Законопроект уже прошел первое чтение. Гражданам планируется предоставить право на освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации. При этом заработная плата сохранится.















