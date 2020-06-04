Какие законы вступают в силу с июня 2020 года?

Лето граждане России встречают в условиях режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Вводятся соответствующие новые законы. О них "РВС" рассказала Алла Геоня (юридическая компания "Аргумент").

Так, с июня начинают действовать следующие правила.

Запрет взыскания с социальных выплат – компенсаций после ЧС

С 1 июня 2020 года вступил в силу принятый в феврале 2019-го закон, который вносит поправки в законодательство об исполнительном производстве. Так, он расширяет список доходов, с которых судебным приставам запрещено взыскивать деньги по решению суда.

Статья 101 закона “Об исполнительном производстве” дополняется такими видами дохода, на которые с 1 июня не может налагаться взыскание:

единовременная материальная помощь при ЧС;

финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой необходимости;

единовременное пособие членам семей погибших от ЧС;

единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.

Безопасность детского отдыха

С 1 июня 2020 года детским отдыхом и оздоровлением имеют право заниматься только те организации, которые перечислены в новом реестре безопасных лагерей.

Вступают в силу федеральные законы от 16.10.2019 г. № 336-ФЗ и от 16.10.2019 г. № 338-ФЗ – право заниматься организацией отдыха несовершеннолетних без сопровождения родителей останется только у тех организаций отдыха и оздоровления (включая ИП), которые включены в специальный реестр. В этот реестр включат детские лагеря, аналогичные организации после тщательной проверки. В Интернете будет размещен открытый перечень лиц, прошедших проверку и включенных в реестр. Штраф для нарушителей составит от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Новые детские пособия в связи с коронавирусом

С 1 июня 2020 г. все семьи, где есть несовершеннолетние дети, в возрасте от 3 до 16 лет могут получить единоразовые выплаты в размере 10000 рублей на каждого ребенка. Введено постановлением правительства от 11 мая 2020 г. № 652. Подать заявление на выплату родители могли уже с 20 мая через сайт госуслуг.

Данное постановление определяет выплаты для всех семей, имеющих малолетних детей в возрасте до 3 лет, в размере 5000 рублей. Период выплат – апрель, май и июнь 2020 года, для получения выплат нужно обратиться в Пенсионный фонд до 1.10.2020.

Отмена банковского «роуминга»

С 15 июня 2020 г. банкам запрещено начисление повышенных комиссий за денежные переводы между счетами физических лиц, открытыми в разных региональных подразделениях одной кредитной организации. У банков сохранится право свободно устанавливать размер комиссионного вознаграждения при соблюдении установленных принципов справедливой тарификации. По сообщениям ФАС России, данное обстоятельство позволит повысить популяризацию безналичных платежей и обеспечить свободное перемещение денежных средств на российском финансовом рынке.

Центры занятости начинают получать информацию из МВД и загсов

С 1 июня 2020 г. центры занятости смогут запрашивать сведения о гражданах в едином госреестре записей актов гражданского состояния и у МВД, необходимые для постановки россиян на учет в качестве безработных (постановление правительства РФ от 30.04.2020 г. № 634). Сотрудники центров занятости смогут запросить о гражданине, который решил стать на учет в качестве безработного, следующую информацию:

в ЕГР загс или непосредственно в органах загс – о регистрации рождения детей безработного, заполнившего заявление в электронной форме (при отсутствии сведений в ЕГР загс необходимая информация запрашивается в органах, производящих регистрацию актов гражданского состояния);

в МВД России – о регистрации безработного по месту жительства и о действительности его паспорта;

в ФНС России – о регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

В случае разночтений и противоречий данных госорганов и информации, полученной от самого гражданина, центр занятости проведет перерасчет ранее назначенного пособия на основании данных реестра и МВД.

Особенности присвоения категорий рабочим

С 5 июня 2020 г. в документах о квалификации работников, получивших профессию рабочего или служащего, необязательно должны быть указаны:

разряд,

класс,

категория,

квалификационный разряд.

Указанные сведения отражаются только в том случае, если они должны присваиваться.

Упрощенное получение российского гражданства

С 17 июня 2020 года сокращается с 6 до 3 месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных претендентами, проживающими либо временно пребывающими на территории России (федеральный закон от 18.03.2020 г. № 63-ФЗ). Срок может быть продлен (не более чем на 3 месяца) в случае необходимости уточнения фактов об основаниях для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ. Также решено признавать граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без экзаменов и собеседования, что дает право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Свободное владение русским языком будет фиксироваться средствами аудио- и видеоконтроля. Данная норма закона относится не ко всем гражданам, а только к тем, которые сами или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или раньше жили на территории России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.

Неустойка по страховке военнослужащих

С 26 июня 2020 года военнослужащие имеют право на выплату неустойки за необоснованную задержку страховой суммы, которую они должны получить при причинении вреда их жизни или здоровью (федеральный закон № 497-ФЗ от 27.12.2019 г.). Для военных, не заключивших договор обязательного государственного страхования жизни и здоровья со страховыми компаниями, выплата компенсации страховки будет осуществляться за счет бюджета, а размер равен положенной военнослужащему страховой сумме. При необоснованной задержке выплаты компенсации страхователь выплатит военнослужащему неустойку в размере 1 % от ее суммы или от суммы доплаты, производимой в связи с изменением ранее установленной группы инвалидности, за каждый день просрочки.

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