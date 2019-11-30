Какие законы вступают в силу в декабре 2019 года

О том, какие законы для россиян подготовили чиновники в последнем месяце этого года, читайте ниже.

Маркированных товаров станет больше

Расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке (сейчас это алкоголь, сигареты, молочные продукты и обувь, меховые изделия, некоторые лекарства).

С 1 декабря начнут маркировать:

предметы одежды и постельное белье;

духи и туалетная вода;

шины и покрышки;

фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки.

Как сообщают в Госдуме, обязательная маркировка позволит снизить количество контрафакта на рынке и защитить граждан от некачественных товаров и подделок.

Расходы на маркировку войдут в стоимость каждого товара.

Изменения для автомобилистов

Автовладельцы с 1 декабря должны установить зимние шины (кроме тех, кто использует всесезонную резину).

Согласно пункту 5.5 приложения № 8 к Техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», «запрещается использовать автомобиль, на котором не установлены зимние шины, в период зимы. Установка шин производится сразу на все колеса».

В КоАП РФ пока нет прямого указания на то, каким должен быть штраф за езду на летней резине зимой, но в главе 12 указанного кодекса есть положение о том, что за эксплуатацию автомобиля на изношенной зимней резине водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Также в декабре вводится новый экологический класс для транспортных средств категорий M и N по классификации Таможенного союза. К ним относятся легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и любые грузовики. Принятый стандарт будет регулировать требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах.

Студентов медицинских вузов распределят

С декабря в некоторые вузы вернется система распределения выпускников. По муниципальным и государственным медицинским учреждениям будут распределять молодых врачей, которые учились на бюджетных отделениях.

Уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта

С декабря в России вводится уголовная ответственность за продажу без рецепта от врача таких сильнодействующих лекарств, как противосудорожный препарат для эпилептиков прегабалин, анальгетик тапентадол и тропикамид, который офтальмологи использовали для исследования глазного дна. Они входят в перечень жизненно необходимых препаратов.

Сим-карты защитят отечественной криптографией

Сим-карты начнут шифровать криптографией российского производства — таково было требование ФСБ. Пользователи изменений не почувствуют: цены на связь не вырастут, и менять карту не придется.

Реестр недобросовестных водопользователей

Юридических и физических лиц с 1 декабря смогут включать в реестр недобросовестных водопользователей, например, если они используют водный объект нецелевым образом. Это будет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов в пользование.

Реестр будет размещаться в интернете в свободном доступе.

Повышение эффективности предупреждения ЧС

C 31 декабря уточняется состав, полномочия органов предупреждения и ликвидации ЧС, порядок принятия решения о введении ЧС, а выплаты пострадавшим будут делать оперативнее.

Работа с платежными агрегаторами

Чтобы банк мог работать с платежным агрегатором (например, Яндекс.Кассой), тот должен:

быть банковским платежным агентом и российским юрлицом;

заключать договоры с компаниями и ИП от имени банка и на условиях, которые он определит;

соблюдать требования ЦБ РФ к защите информации.

Максимальная компенсация для пассажиров от перевозчиков увеличится

С 28 декабря максимальная ответственность за:

смерть/увечья пассажира составит 128821 СПЗ* (около 9 млн рублей);

задержку пассажира — 5346 СПЗ* (около 470 тыс. рублей);

задержку багажа — 1288 СПЗ* (около 113 тыс. рублей);

задержку груза — 22 СПЗ* (около 2 тыс. рублей).

*1 СПЗ (расчетная единица Международного валютного фонда) равен примерно 88 рублям. Этот курс колеблется.

Не забудьте заплатить налоги

Россияне должны заплатить налоги за 2018 год до 2 декабря. Со следующего дня уже будет начисляться пеня. Вообще, прием налогов заканчивается 1 декабря, но в этом году оно выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату.

Налогоплательщик, не успевший в срок до 2 декабря расплатиться с Федеральной налоговой службой, попадет в разряд должников. А это влечет за собой возможный арест банковского счета и наложение запрета на выезд за границу.