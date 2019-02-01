Какие законы вступают в силу в феврале

Индексация социальных выплат

С 1 февраля федеральные ежемесячные денежные выплаты индексируются на 4,3 % (уровень инфляции в 2018 году). В увеличенном размере финансовую поддержку получат более 15 млн россиян. Повысятся, в частности, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам (включая детей-инвалидов) и др.





Новые обязанности нотариусов

Нотариусы с 1 февраля должны незамедлительно, не позднее окончания одного рабочего дня, в электронном виде представлять в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и о выдаче свидетельства о праве на наследство. Граждан избавят от бумажной волокиты — им не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи этих документов.





Регистрация в ФНС иностранных интернет-компаний

15 февраля истекает срок, в течение которого иностранные компании, предоставляющие услуги в электронной форме физическим и юридическим лицам на территории РФ, обязаны встать на учет в налоговом органе. Впоследствии они должны будут уплачивать НДС в российский бюджет со стоимости оказанных услуг.





Истекает срок «амнистии капиталов»

28 февраля заканчивается второй этап «амнистии капиталов», благодаря которой граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество, а также компании и избежать налоговых претензий. Она направлена на беспрепятственное возвращение бизнеса и капиталов из-за рубежа в Россию, а также на защиту российского предпринимательства.