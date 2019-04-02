Какие законы вступят в силу в апреле?

Индексируются социальные пенсии

С 1 апреля на 2% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Они выплачиваются нетрудоспособным гражданам, у которых отсутствует страховой стаж, членам семей военнослужащих, ветеранам и участникам боевых действий, лицам пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф и др. Это коснется около 4 млн россиян.

Изменения в автостраховании

С 1 апреля скидка за безаварийную езду или надбавка за аварийность будет назначаться водителю раз в год и в течение года пересчитываться не будет. Это позволит уменьшить стоимость ОСАГО для отдельных категорий водителей.

Упрощение транспортировки товаров по ж/д

С 1 апреля вместо копий документов, подтверждающих транспортировку товаров, экспортируемых по железной дороге, в ФНС можно предоставлять их в электронной форме. Это облегчает подачу документов для уменьшения себестоимости экспортных товаров.

Росмолодежь сможет блокировать сайты

Этот орган государственной власти со 2 апреля может принимать решения о блокировке сайтов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью. По решению ведомства такие ресурсы будут вноситься в реестр запрещенной информации.