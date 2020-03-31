Какие законы вступят в силу в силу в апреле 2020 года
«РВС» подготовила ряд законов, утвержденных Госдумой, которые вступят в силу в апреле этого года.
Индексация социальных пенсий
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1 %. Вырастут пенсии и для участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.
Банковские переводы без комиссии
С 1 апреля до 1 июля 2022 года будут действовать нулевые тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей (по номеру мобильного телефона) при переводах между физлицами.
Досудебные споры о страховании
С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Перед тем как оспорить назначение обеспечения по страхованию в суде, нужно будет сначала подать жалобу, адресованную руководству страховой компании.
Ипотека станет доступнее
С 1 апреля снижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая будет выдаваться людям с этого времени. В Госдуме считают, что данная мера обеспечит доступность ипотечного кредитования.
О задолженности в налоговой можно будет узнать через СМС
Налоговые органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии долгов по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал.
Для этого потребуется согласие гражданина в письменной форме.
Усиливается безопасность на аттракционах
С 9 апреля аттракционы (даже передвижные) будут регистрировать в органах гостехнадзора по месту установки.
При входе на каждый аттракцион должны разместить государственный регистрационный знак.
Маткапитал оформят без заявления
С 15 апреля после рождения ребенка маткапитал оформляется автоматически. Обращаться за самим сертификатом теперь не нужно.
Сведения о праве на выплаты поступают в ПФР из госреестра записей актов гражданского состояния.
Для усыновителей порядок остается прежним.
Детский отдых
До 30 апреля организации отдыха детей и их оздоровления должны представить сведения, необходимые для включения их в специальный реестр.
Реестр будет публиковаться на сайте регионального правительства, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка.
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