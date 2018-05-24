Какие звезды выступят на Дне района?

Какие звезды выступят на Дне района?
Кто же выступит на концерте?

Какие звезды выступят на Дне района?

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10 дней назад 2018Газета РВСДень Динского районаДень районаЗвездыМайамиНовости Динского районаОлег МайамиСаша ЖемчуговаСереброСтас МихайловЮлия Савичева

Этот вопрос наверняка интересует многих жителей Динского района. Каждый год люди ждут праздник с нетерпением, ведь в этот день можно услышать и увидеть звезд российской эстрады вживую.

В Динском районе уже побывали: Анастасия Стоцкая, Пьер Нарцисс, Игорь Николаев, Вилли Токарев, Егор Крид, Сергей Лазарев, Стас Костюшкин и многие другие.

Кого же ждать в 2018-м?

Редакции "РВС" удалось узнать из источников, что в этом году приедет не одна звезда, а сразу несколько.

Сейчас в администрации решается вопрос, кто именно выступит на Дне Динского района. Претенденты следующие:

  • Юлия Савичева;
  • Олег Майами;
  • группа "Серебро";
  • Саша Жемчугова;
  • Стас Михайлов.

Как вы думаете, кто именно выступит? Возможно, сразу все? Предлагайте ваши варианты.

Комментарии

леха
леха 9 дней назад

На род. собрании сказали, что в этом году не выделено ни одного рубля на ремонты школ, - зато на скоморохов деньги находятся.

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17
Баян Ширянов
Баян Ширянов 9 дней назад

"Звёзды", идри иху мать...Что за "Майами", что за "Саша Жемчугова"?Кто эти люди???

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8
Бозон Хиггса
Бозон Хиггса Баян Ширянов 9 дней назад

певцы ртом, достойные этой дыре

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3
анон
анон 9 дней назад

Глядя на список этих "звезд" стало грустно. Михайлова не пригласят - дорого, Жемчугова...Маями... это кто? Савичева так народ не зажжот, а про Серебро и так понятно...хотя мужчины будут довольны...если, что уступим им первые ряды)

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2
Дырокол
Дырокол анон 8 дней назад

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12
Баян Ширянов
Баян Ширянов Бозон Хиггса 8 дней назад

"Дыра" - это что, уточни?

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0
Кубаноид
Кубаноид 8 дней назад

Голосую за Нейромонаха Феофана.

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6
Азм есть не токмо
Азм есть не токмо 8 дней назад

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12
Баян Ширянов
Баян Ширянов Азм есть не токмо 8 дней назад

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-13
Баян Ширянов
Баян Ширянов Кубаноид 8 дней назад

Плюсую,неплохая тема.Только его вроде как в списке нет.

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-13
Баянисту ширнутому
Баянисту ширнутому Баян Ширянов 8 дней назад

Имбицил, с твоей деменцией не дальше "абырвалг"))))

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14
Баян Ширянов
Баян Ширянов Баянисту ширнутому 8 дней назад

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-8
ширнутому АмбырвалгУ
ширнутому АмбырвалгУ 8 дней назад

дык и написанож для имбицила..))))

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9
Баян Ширянов
Баян Ширянов ширнутому АмбырвалгУ 8 дней назад

А, петушиный юмор, понял.Ещё и плюсики сам себе ставит,селюк неполноценный..Езжай в Москву,из нашей "дыры", там на таких дспрос имеется.

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-9
Алёна
Алёна Баян Ширянов 7 дней назад

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5
Какой же он красивый!!!!
Какой же он красивый!!!! 5 дней назад

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3
Авеста
Авеста Кубаноид 4 дня назад

Я тоже за)))))

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-1