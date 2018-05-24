Какие звезды выступят на Дне района?

Этот вопрос наверняка интересует многих жителей Динского района. Каждый год люди ждут праздник с нетерпением, ведь в этот день можно услышать и увидеть звезд российской эстрады вживую.

В Динском районе уже побывали: Анастасия Стоцкая, Пьер Нарцисс, Игорь Николаев, Вилли Токарев, Егор Крид, Сергей Лазарев, Стас Костюшкин и многие другие.

Кого же ждать в 2018-м?

Редакции "РВС" удалось узнать из источников, что в этом году приедет не одна звезда, а сразу несколько.

Сейчас в администрации решается вопрос, кто именно выступит на Дне Динского района. Претенденты следующие:

Юлия Савичева;

Олег Майами;

группа "Серебро";

Саша Жемчугова;

Стас Михайлов.

Как вы думаете, кто именно выступит? Возможно, сразу все? Предлагайте ваши варианты.