Кто же выступит на концерте?
Какие звезды выступят на Дне района?
Этот вопрос наверняка интересует многих жителей Динского района. Каждый год люди ждут праздник с нетерпением, ведь в этот день можно услышать и увидеть звезд российской эстрады вживую.
В Динском районе уже побывали: Анастасия Стоцкая, Пьер Нарцисс, Игорь Николаев, Вилли Токарев, Егор Крид, Сергей Лазарев, Стас Костюшкин и многие другие.
Кого же ждать в 2018-м?
Редакции "РВС" удалось узнать из источников, что в этом году приедет не одна звезда, а сразу несколько.
Сейчас в администрации решается вопрос, кто именно выступит на Дне Динского района. Претенденты следующие:
- Юлия Савичева;
- Олег Майами;
- группа "Серебро";
- Саша Жемчугова;
- Стас Михайлов.
Как вы думаете, кто именно выступит? Возможно, сразу все? Предлагайте ваши варианты.
Комментарии
На род. собрании сказали, что в этом году не выделено ни одного рубля на ремонты школ, - зато на скоморохов деньги находятся.
"Звёзды", идри иху мать...Что за "Майами", что за "Саша Жемчугова"?Кто эти люди???
певцы ртом, достойные этой дыре
Глядя на список этих "звезд" стало грустно. Михайлова не пригласят - дорого, Жемчугова...Маями... это кто? Савичева так народ не зажжот, а про Серебро и так понятно...хотя мужчины будут довольны...если, что уступим им первые ряды)
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"Дыра" - это что, уточни?
Голосую за Нейромонаха Феофана.
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Плюсую,неплохая тема.Только его вроде как в списке нет.
Имбицил, с твоей деменцией не дальше "абырвалг"))))
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дык и написанож для имбицила..))))
А, петушиный юмор, понял.Ещё и плюсики сам себе ставит,селюк неполноценный..Езжай в Москву,из нашей "дыры", там на таких дспрос имеется.
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Я тоже за)))))