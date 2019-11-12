Какой подарок и где купить на День матери в Динском районе?

Совсем скоро, 24 ноября, будет отмечаться всеми любимый праздник — День матери. В последнее воскресенье ноября принято поздравлять мам и беременных женщин. И хотя до этого дня еще есть время, пора задуматься, чем бы порадовать своих любимых дам. Для вас мы подобрали варианты разнообразных подарков на любой вкус.

Косметика

Большинство женщин любят ухаживать за собой, а значит, косметические наборы — очень хороший вариант для подарка.

Так, в магазине японских и корейских товаров Kawai большой арсенал уходовой косметики для лица и тела, для волос, декоративной косметики, масок и патчей, экологически безопасной бытовой химии и многого другого.

Не знаете, что же конкретно может порадовать вашу маму, приобретите подарочную карту, и она сама сможет выбрать для себя идеальный подарок.

Страница в инстаграме: @japan_products_kawai

Адреса: ст. Динская, ул. Красноармейская, 29, ТЦ «Галерея»;

ул. Гоголя, 113 (напротив мемориала)

Отличные подарки ко Дню матери, такие как наборы для ухода за кожей лица и тела, универсальные салфетки для уборки, фиточаи и многое другое можно приобрести в магазине компании GREENWAY. Это экологически чистая продукция с заботой о вас и ваших близких.

Страница в инстаграме: @greenway_irinka.dinsk

Телефон: 8-900-263-91-09, Ирина.

Косметическую продукцию из Америки, Франции, России, Кореи и не только можно приобрести в Динской в шоу-руме «ЭлитКосметик». Здесь вы найдете разнообразные средства для лица и тела, для волос, маски и патчи, а также декоративную косметики по доступным ценам. По Динскому району доставка бесплатная.

Страница в инстаграме: @kosmetika_dinskay16

Адрес: ст. Динская, ул. Кирова, 107, оф. 4

Телефон: 8-964-923-53-06

график работы : Ежедневно с 10.00 до 19.00

Оформить подарок по вашему желанию можно в компании Avon. Здесь вы сможете подобрать косметику и парфюмерию на любой вкус и кошелек.

Страница в инстаграме: @centr_avon_dinsk @baranova_tv

Адрес: ст. Динская, Тельмана, 139/1а, ТК «Рубин»

Заказ по телефону : 8-961-51-55-063 или 8-989-816-33-39

Доставка по станице.

Отличным подарком будет косметический beauty box. Его вы сможете приобрести в магазине

"Весна" @vesna_cosmetic_shop . Каждый собирается индивидуально по вашим заказам. Кроме того, здесь вы найдете: декоративную косметику, натуральную косметику, российских, белорусских и корейских производителей, а так же парфюмерию, бижутерию, кожгалантерею и нижнее белье!

Страница в инстаграме: @vesna_cosmetic_shop

телефон: 8 (989) 836-11-51

Время работы: пн-пт 9:00-20:00

сб-вс 10:00-19:00.





Посуда

Каждый из нас с самого детства помнит мамины кулинарные шедевры. Это может быть домашний пирог или наваристый борщ, что угодно. Даже будучи взрослыми, мы любим приезжать к маме, садиться за стол и есть блюда, вкус которых навсегда останется в нашей памяти.

Чтобы порадовать хозяюшку и облегчить ей процесс приготовления пищи с учетом последнего слова техники, вам нужно рассмотреть такой вариант подарка, как посуда.

Богатый выбор высококачественных товаров по доступным ценам вы сможете найти в магазине «Посуда-Market».

Здесь представлены:

столовые сервизы

наборы бокалов

столовое серебро

чайные сервизы

сковороды, сотейники, воки

кастрюли и чайники

поштучно и наборами

различные кухонные аксессуары

Страница в инстаграме: @akaposuda

Адрес: ст. Динская, ул. Красная, 71, ТЦ "Динск-Сити", цокольный этаж, вход со стороны ул. Красноармейской

Время работы: ежедневно с 8.00 до 19.00





Выпечка

Оригинальный торт — это беспроигрышный вариант подарка, который не сможет оставить равнодушным никого, особенно сладкоежек. Кондитер обязательно воплотит ваши пожелания во вкуснейшей выпечке, и это будет не просто оригинальный сюрприз, но и лишний повод провести время с мамой за чашечкой чая.

Торты из самых свежих и лучших продуктов можно заказать у @_nougat_cakes_: бисквитный, йогуртовый, творожный, шоколадный, декорированный свежими ягодами, любой формы и размера. А главное — он будет вкусным!

Стоимость тортов зависит от сложности оформления, от кропотливости ручной работы. Варианты создаются индивидуально для каждого клиента.

Минимальный заказ — от 2 кг.

Страница в инстаграме: @_nougat_cakes_

Телефон: 8-962-87-89-920, Кристина





Фотосессия

Современный ритм жизни не позволяет уделить достаточное внимание важным моментам жизни и своим близким? А так хочется сохранить их не только в памяти и ленте социальных сетей. Для решения этой задачи в Динской есть уютная фотостудия «АртЛица». Тем более повод-то какой — День матери. Отправиться туда с мамой, чтобы сделать семейные снимки, или подарить ей индивидуальную фотосессию – это уже ваше решение, в любом случае это будет очень трогательный подарок, который сохранится на долгие годы.

Подробнее о фотостудии «АртЛица»:⠀

Площадь студии — 160 кв. м, что позволяет воплотить в жизнь практически любой замысел фотографа или заказчика.

Есть готовые различные фотозоны:

воздушно-цветочная нежность

брутально натуральная деревянная

волшебная l ove-зона

винтажная зона «Раритет»

и многое другое

Примеры работ можно посмотреть здесь: @fotostudia_artlitsa

Бронируйте даты и зоны по телефону . 8-918-45-02-000

Букеты

Какой же праздник без цветов? Букеты из цветов, фруктов, ягод, сладостей или комбинация различных любимых вкусняшек, несомненно, порадуют любую женщину.

В мастерской «Цветы&Кофе» «4Сезона» @flowers4sezona сделают букет, который обязательно понравится вашей маме. По желанию можно добавить именной стаканчик настоящего итальянского кофе с пенкой и сладким ароматным сиропом.

Доставка по Динской бесплатная.

Страница в инстаграме: @flowers4sezona

Телефон: 8-961-504-8-504

Адрес: ст. Динская, ул. Красноармейская, 29, ТЦ «Галерея»





Бижутерия

Если ваша мама любит украшения, подарите ей аккуратную брошь или серьги, и этот маленький знак внимания будет напоминать ей о вас долгое время.

Не знаете, где приобрести бижутерию по приемлемой цене, загляните в магазин бижутерии @bijuteria_city в Динской. Здесь представлен широкий ассортимент красивых, женственных, необычных украшений. Серьги с позолотой и серебрением, натуральные камни, эксклюзивные броши, кошельки и портмоне из натуральной кожи и не только. Вам обязательно помогут определиться, что нужно именно вам!

Страница в инстаграме: @bijuteria_city

Адрес : ст. Динская, ул. Калинина, 49 (здание типографии)

Телефон: 8-918-34-62-910

































