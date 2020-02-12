Какое образование нужно, чтобы работать в прокуратуре?

Чтобы стать сотрудником прокуратуры, диплома бакалавра юриспруденции недостаточно.

Уточнены требования к образованию лиц, назначаемых на должности прокуроров. Теперь кандидаты на эту должность должны иметь диплом специалиста или магистра по юриспруденции (в последнем случае при наличии диплома бакалавра по юриспруденции).

Также уточнены особенности целевой подготовки кадров для системы прокуратуры.

"Требование о наличии высшего образования не ниже уровня магистратуры не касается граждан, которые получили высшее юридическое образование уровня бакалавриата на основании ранее заключенных с органами прокуратуры договоров о целевом обучении.

Более подробная информация содержится в тексте Федерального закона от 6 февраля 2020 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40.1 и 43.5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»", – отметил старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов.