Какую помощь оказывают нуждающимся во время карантина?

В редакцию «РВС» все чаще поступают вопросы о помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В частности, по выдаче продуктов питания.

В районной администрации журналисту рассказали следующее.

Какая помощь оказывается во время карантина и кому?

С целью управления работой с обращениями граждан создана информационная система «Помощь».

В нее входят различные категории людей. Это:

малоимущие и малоимущие многодетные семьи, которые не получили выплаты (5 и 10 тыс. руб.);

участники ВОВ;

инвалиды ВОВ;

военнослужащие, не входившие в состав действующей армии;

лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны;

жители блокадного Ленинграда;

лица, проработавшие в тылу;

бывшие несовершеннолетние узники;

семьи с детьми-инвалидами;

семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, и др.

В базе 2287 таких жителей Динского района.

Помощь им оказывают волонтеры, обзванивая и выполняя разные просьбы: доставить продукты, сходить за лекарствами, если им не разрешено выходить из дома, проинформировать по оплате ЖКУ, юридическим вопросам, ипотеке и так далее.

Заявки поступают как напрямую в районную администрацию, так и через другие организации.

«Например, через благотворительный фонд помощи “Край добра”. Нам дали перечень документов и категории граждан, которые подпадают под действие их организации. Это многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Общественная палата района создала рабочий совет. Он состоит из представителей социальной защиты, управления по вопросам семьи и детства и экспертных групп сельских поселений. Специалисты выезжают, собирают пакет необходимых документов, отправляют в “Край добра” и получают ответ.

На сегодняшний день 45 семей получили материальную помощь на свой расчетный счет от названного фонда», – пояснили в администрации муниципалитета.

В Динском районе малоимущих семей, которые получают госпомощь, 953. Малоимущих многодетных – 372. В администрации прокомментировали, что все они уже получили выплаты в соответствии с указом президента. Первые – 5 тысяч рублей, вторые – 10 тысяч.

С 24 апреля подключили еще систему горячих линий. Люди звонят и обращаются за помощью на номер 6-17-54. Это могут быть просьбы проконсультировать, дать разъяснения, оказать продуктовую поддержку.

Работает горячая линия каждый день с 9 до 18 часов.

Продуктовые наборы. От кого и кому?

Оказываемая продуктовая помощь – от предпринимателей, за их счет.

«Мы обратились к предпринимателям Динского района, попросили собрать нескоропортящиеся продукты в одной ценовой категории. Как органы власти регулярно отчитываемся перед ними и сообщаем, кому уже раздали», – пояснили в госучреждении.

Все заявки от нуждающихся напрямую в администрацию поступают по горячей линии. Каждый звонок обрабатывается, любая ситуация, по словам представителей власти, внимательно разбирается, чтобы выявить тех, кому сейчас больше всего необходима поддержка.

«Заявки обрабатываем в течение 1-2 дней. Экспертные группы выезжают в семью. Дальнейшее решение принимает комиссия, после чего волонтеры доставляют продуктовые наборы нуждающимся», – добавили в организации.

С конца апреля по сегодняшний день уже развезли около 115 коробок.

Продуктовую помощь в районе оказывают не только предприниматели.

«Мы также развозим продукты питания, которые предоставляет волонтерский центр “Мы вместе” с Народным фондом. Перед всеми отчитываемся. Уже выдано порядка 145 наборов. Прием заявок организации прекратили, но мы продолжаем развозить те, которые еще не успели раздать», – сообщили в администрации Динского района.

666 семей в муниципалитете получили продукты от «Магнита» через управление социальной защиты населения.

«К поддержке привлекаются и многие общественные организации и неравнодушные люди. Например, продукты для своих прихожан собирала церковь. Оказывали помощь депутаты ЗСК, райсовета и сельских поселений.

Взаимодействуем со всеми. Перенаправляют заявки из Общественной палаты и департамента Краснодарского края, обращения на имя губернатора, главы района и глав сельских поселений. Все переадресовывается на горячую линию, комиссионно рассматривается, вникаем в каждую жизненную ситуацию», – дополнили в администрации.

Что входит в содержимое продуктового набора?

В тот набор, который предоставляют предприниматели по заявкам граждан, входят:

крупы 2 видов;

макароны 3 видов;

мука, 3 кг;

сахар, 3 кг;

консервы овощные (фасоль, горох или кукуруза), рыбные или мясные (тушенка);

масло растительное, 1 литр;

печенье.

С какой периодичностью оказывается помощь с продуктами?

«Графика нет, мы не можем его спрогнозировать. Кому-то нужна была единичная помощь, когда карантинные меры были ужесточены. Позднее список предприятий, которые начали снова работать, расширился. Некоторые уже справляются сами. Повторное обращение тоже допускаем. Системно и под контролем можем рассматривать заявки от одних и тех же лиц. И если они нуждаются, их положение не улучшилось, выезжаем и оказываем помощь», – рассказали в госучреждении.

Работа не останавливается.

Прием обращений продолжается по горячей линии 6-17-54. Каждый день с 9 до 18 часов.